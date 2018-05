Hasta 10 casos de maltrato al mes registra Hospital del Niño

Saltillo, Coahuila

Hasta 10 casos de maltrato infantil registra y reporta el Hospital del Niño cada mes, informó el director , Carlos Oyervides.



Señaló que por protocolo todos los casos de maltrato infantil deben ser reportados a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.



Destacó que el personal del Hospital del Niño tienen capacidad técnica para detectar el síndrome del niño maltratado.



Consideró afortunado que sean pocos los casos que se detectan y expuso que la principal causa de maltrato es la omisión de cuidados.



"Si el personal detecta signos que hagan sospechar que hay síndrome del niño maltratado, eso obliga a dar parte a las autoridades y ya las autoridades decidirán si es o no es, esa ya no es competencia del Hospital del Niño, nuestro trabajo es simplemente dar parte", explicó.



Precisó que hay tres tipos de maltrato infantil: la privación social, el físico y el sexual.

El maltrato de privación social es cuando no se aplican las vacunas a los menores, no los llevan al médico de manera oportuna, no llevan una dieta adecuada, no tienen los cuidados adecuados.



"Es muy variable el número, pueden ser 4 casos por mes, como pueden ser 10 casos, es muy variable, afortunadamente no es mucho, pero siempre estamos muy atentos a cualquier dato de maltrato para avisar a las autoridades, para que ellos tomen sus decisiones", indicó.