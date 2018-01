Detectan red de "halconeo" de operativos contra taxis piratas

Monterrey

La Agencia Estatal del Transporte (AET) detectó por lo menos 40 páginas y grupos en redes sociales que funcionan como halcones y advierten sobre los operativos contra taxis piratas.

Jorge Longoria, director de la AET, mencionó que ya tienen identificados los nombres y procederán contra ellos si no logran llegar a un acuerdo conciliatorio para que depuren sus páginas de este contenido.

“Yo invité el viernes pasado a través de un chat en vivo que hicimos en mi página y reté a todos los administradores de páginas o grupos de Whatsapp que se dedican precisamente a pasarse información entre ellos sobre el operativo (contra taxis piratas) o sobre la agencia.

“Ellos lo que hacen es estarnos siguiendo para poder avisarle a sus compañeros o a todo mundo dónde va el convoy de los operativos contra los taxis piratas”, expuso.

Aunque no quiso revelar detalles de la investigación sobre los nombres o la lista de estas páginas, aseguró que ya los tienen identificados.

“Si ellos están de alguna forma encubiertos o encubriendo a los piratas y les permiten que se mezclen con ellos en las bases de taxis están en un error (...) tenemos detectadas a muchísimas redes de ellos. Tenemos ya los nombres de todas las páginas principales que están en este tipo de actuación si les digo que son unas 40 páginas me quedo corto”, indicó.

“Aquí estamos como autoridad los escuchamos los atendemos y recogemos todas sus inquietudes y preocupaciones pero de ahí a que quieran amenazar la autoridad y quieran hacer actos ilícitos como bloquear calles o algo están ya brincando de nivel de demanda”, señaló.

Finalmente, el director de la AET advirtió que procederían con las sanciones que están tipificadas en la ley, para aquellos que no tienen autorización de parte de la Agencia Estatal del Transporte para prestar el servicio se les recogerá el vehículo y se mandará a los corralones, y para quienes no cuenten con licencia especial se recoge el vehículo y no se les permite retornar.

Identifican a 10 involucrados en hechos ilícitos

Gracias al programa de identidad cromática para taxis la Agencia Estatal del Transporte ha ayudado a localizar a 10 casos de vehículos involucrados en hechos ilícitos, informó el director de la paraestatal, Jorge Longoria.

“Tenemos ya casos de éxito de hechos ilícitos que la propia Agencia Estatal de Investigaciones nos manda un video y nos pide que identifiquemos a tal o cual vehículo. (...) Hoy estamos facilitando a la agencia investigadora ese tipo de aclaración de datos”, mencionó.

Longoria explicó en entrevista que las cámaras que conectan con el C5 logran captar las imágenes de los vehículos en donde se puede apreciar tanto el municipio al que corresponde como a los dígitos de la concesión y al hacer el filtrado en la base de datos es posible encontrar a los propietarios.

A detalle

La AET advirtió que procederían con las sanciones que están tipificadas en la ley, para aquellos que no tienen la autorización de la Agencia.

Los municipios tienen facultades para actuar con base en el reglamento de tránsito homologado en caso de detectar infracciones.