Habilitan 26 comedores gratuitos en Edomex por sismo

Malinalco

El sub secretario de Desarrollo Social, Javier García Bejos informó que fueron habilitados 26 comedores comunitarios provisionales en los 12 municipios mexiquenses más afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Estas instancias ofrecen en promedio 125 raciones por día de manera gratuita y prioritariamente a la población damnificada.

Un total de 223 comedores comunitarios fueron afectados por el temblor en el Estado de México, dijo el funcionario federal durante un recorrido por zonas dañadas de las localidades de Malinalco y Tenancingo.

En su visita a San Simón el Alto mencionó que han aumentado el abasto en los comedores localizados en zonas de desastre a fin de que puedan acudir ahí las personas damnificadas.

Un total de 17 de los 223 que no están operando tienen afectaciones graves, mientras que los demás no pueden dar servicio porque no tienen agua, electricidad o las cocineras están dedicadas a atender a sus familiares, así como afectaciones que pudieron haber tenido, explicó por su parte el delegado de Sedesol en el Estado de México, José Luis Flores.

LC