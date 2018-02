Municipio sin facultades en guarderías por nueva ley de PC

Torreón, Coahuila

El director de Protección Civil en Torreón, Alfonso Mijares, especificó que con la nueva legislación se otorga al Estado la facultad de las revisiones a las guarderías, situación en la que no están de acuerdo.

Agregó que los Planes Internos de Protección no serán ya revisados por la autoridad municipal, por lo que insistirá a todas las instancias para que le regresen la facultad como primer respondiente.

"En el artículo 12 de la Nueva Ley de Protección Civil en la entidad, se le da las facultades al Gobierno Estatal para que revise las guarderías. Esto es lo que nosotros peleamos, el por qué le reducen al municipio facultades en torno al tema", afirmó.

Explicó que todas las guarderías deben de contar con un Plan Interno de Protección Civil, que debe de ser entregado digital y físicamente al Estado y giran por escrito a las oficinas del municipio (Protección Civil), sobre todas las guarderías que han llevado la carpeta a revisión.

“Nosotros hacemos la revisión en relación a lo que el estado marca sin embargo, nosotros nos ampliamos un poco más porque sabemos que es una responsabilidad municipal la salvaguarda e integridad de las personas. Una vez que hicimos la inspección se regresa al Estado y él da la autorización en base a las circunstancias en las que se encuentre”, señaló.

Insistirá en que regresen las facultades a la Presidencia Municipal para que sea el receptor de la documentación, porque finalmente son el primer respondiente.

Señaló que estas legislación local, entró en vigor este 2018 y no está de acuerdo, debido a que no se tiene la documentación de las guarderías es decir, no saben de rutas de evacuación, señaléticas, entre otros.

dcr