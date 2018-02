Guadalajara apoyará programa “Salva a tu bebé del Sida”

Guadalajara

Este viernes la Comisión de Hacienda Municipal de Guadalajara aprobó apoyar con recursos económicos el programa “Salva a tu bebé del Sida”, que tiene como fin evitar la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) de madre a hijo, a través del parto o la lactancia.



El regidor Salvador Rodríguez Reyes, presidente de la Comisión de Asuntos de la Niñez y autor de la iniciativa, explicó en entrevista con se autorizó la entrega de 400 mil pesos al Mesón de la Misericordia Divina, organismo civil que desde el año 2004 busca eliminar la transmisión perinatal del VIH/sida dando atención integral a mujeres embarazadas que viven con el virus, pare que el bebé no adquiera el contagio.



En trece años de operación, el programa “Salva a tu bebé del Sida” ha logrado que 218 niñas y niños nazcan libres del VIH, y ha dado seguimiento integral a 337 mamás, de las cuales 27 por ciento radican en el municipio de Guadalajara.



Rodríguez Reyes visitó el Mesón de la Misericordia y conoció de cerca los diversos programas de apoyo a personas que viven con VIH/sida, así como las carencias presupuestarias, por lo que en julio pasado presentó la iniciativa para que el gobierno tapatío apoye a la institución de la partida dedicada a la asistencia social.



“Lo importante para mí es que ya quede como una política para apoyo de este tipo de asociaciones… un recurso etiquetado cada año para organismos como el Mesón de la Misericordia que hace una labor tan altruista”, refirió el regidor del PRI.



Con la cantidad anual que se pretende aportar, se podrá fortalecer la operación del programa “Salva a tu bebé del Sida” y las acciones de prevención, detección y diagnóstico oportuno, y de fomentar la mejora de la salud entre la población tapatía.



Este proyecto en particular se enfoca en reforzar la atención a la madre y a su bebé ya nacido, a través del seguimiento de un equipo multidisciplinario y la entrega de apoyos como despensa, medicamentos, estudios clínicos, capacitación sobre VIH y embarazo; además ofrece albergue temporal, libre de estigma y discriminación, especialmente en la cuarentena postparto.



Para el bebé se brindan apoyos específicos como monitoreo de su calidad de vida, medicamentos, leche maternizada en fórmula para completar su alimentación (no pueden recibir leche materna) y artículos de primera necesidad para el recién nacido, entre otros.



Esta iniciativa entrará en vigor luego de que sea aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara y su posterior publicación en la Gaceta Municipal.



El Mesón de la Misericordia, ubicado en la calle San Felipe 637 en el el centro de Guadalajara, atiende a mamás tanto de la Zona Metropolitana (ZMG) como de otros municipios del interior del estado, quienes reciben atención especializada y tratamiento médico en el Hospital Civil de Guadalajara y el Hospital General de Occidente.



CLAVES

Salva a tu bebé



218 niñas y niños libres del VIH en 13 años del programa



337 mamás con VIH en seguimiento integral



27% de las mamás radican en el municipio de Guadalajara



100% efectividad del programa



400 mil pesos el apoyo que recibirá de Guadalajara

MC