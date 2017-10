Guadalajara, una anfitriona con olor a humo de tabaco

Guadalajara

La capital de Jalisco se alista para ser sede la próxima semana de la 48 Conferencia Mundial sobre Salud Pulmonar, un honor que se le concedió a Guadalajara hace más de un año; sin embargo, aunque la anfitriona se vista muy bonita, recibirá a sus 3 mil invitados de 125 países del mundo ‘oliendo’ a cigarro: Sin el reglamento municipal que proteja la salud de los no fumadores garantizando espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco. Tal es el reclamo que hizo este viernes la asociación Comunicación, Diálogo y Conciencia (Códice), en conferencia de prensa.



“Creemos que es un mal mensaje para los invitados a esta Conferencia Mundial que es precisamente sobre enfermedades respiratorias. Lamentable que una circunstancia legal no se haya resuelto… que Guadalajara y todos los municipios del área metropolitana y de Jalisco no tengan los reglamentos correspondientes para que sean lugares 100 por ciento libres de humo de tabaco”, subrayó José Luis Llanes, consultor de Códice.



De acuerdo con Llanes, las autoridades de Guadalajara “no han demostrado su voluntad política” para aprobar el reglamento. “Hemos participado, la iniciativa ha estado discutiéndose y revisándose en el cabildo, pero por extrañas razones no se aprueba”.

TE RECOMENDAMOS: Alistan Operativo de salud para Romería 2017



Alicia Yolanda Reyes, representante de Códice en Jalisco, recordó que el 22 de mayo pasado, durante su visita al Parque Amarillo, ella misma le entregó en mano una carta al presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, donde el organismo le solicita nuevamente agilizar los trámites para que se apruebe dicha reglamentación.



La activista señaló que Guadalajara fue elegida, junto a otras 39 ciudades de diversos países para recibir recursos del programa “Ciudades Saludables”, que otorga la Fundación Bloomberg Philantropies de Nueva York con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. “Esta premisa no podrá ser cumplida, en la medida que les proteja del humo de tabaco de segunda mano”.



José Luis Llanes apuntó que el mayor problema en la regulación de espacios libres de humo, se da en los restaurantes, bares y otros giros de la hospitalidad, quienes evaden o creen cumplir la ley antitabaco, pero lo hacen a medias: ni las terrazas reúnen los criterios de protección. El consultor ejemplificó el tamaño del rezago que pesa sobre Guadalajara y área metropolitana: la Ciudad de México cuenta con el reglamento municipal respectivo desde el año 2008, y éste fue la base para sentar jurisprudencia a favor del derecho a la salud de los no fumadores.



MC/SRN