Grupo Vida promoverá Ley General del Desaparecido

Los recuerdos como un negocio mundial

Torreón.- Luis Alberto López

La afición por la fotografía y el amor por conocer diferentes destinos alrededor del mundo la hicieron crear una empresa innovadora que hoy tiene presencia en los cinco continentes.

Stephanie López Muñoz tiene 28 años y habla como una persona que tiene toda su vida en los negocios, sin embargo su comercio apenas va cumplir dos años de existencia.

Todo comenzó cuando en un viaje vacacional en Chicago contrató a un fotógrafo profesional para que le hiciera una sesión memorable de su experiencia.

El trabajo gráfico le gustó y a su vez pensó: ¿por qué no todos los que visiten esta ciudad u otras partes del mundo pueden tener un recuerdo igual?.

“Le pregunté al fotógrafo que si no le interesaba participar en un negocio conmigo y a mis amigas que si no les gustaría contar un profesional que capturara sus momentos más importantes”, recuerda.

De regreso a su país, las ideas de cómo estructurar su empresa le llegaron a la cabeza como un rayo de luz y en unas horas armó la guía de lo que hoy se conoce como Memorick, un corporativo que ofrece el servicio de alrededor de 250 fotógrafos en 150 destinos turísticos de todo el mundo.

“Cuando venía en mi avión comencé a tener muchas ideas y el plan de negocios literalmente lo escribí en unas servilletas”.

Al comienzo su empresa era un pasatiempo que alternaba con su trabajo en el área de recursos humanos en un corporativo de Monterrey, Nuevo León, pero el año pasado comenzó a retumbar en su cabeza la idea de darlo todo por su idea y no limitarse a un trabajo convencional.

“Dejé (hace nueve meses) toda la comodidad de una empresa convencional y nunca fui una persona corporativa triste, pero aunque me tomó dificultad tomar la decisión mi negocio que me tocaba la puerta a golpes”.

López Muñoz estudió la carrera de Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey Campus Laguna y su pasión por las empresas surgió de ver el espíritu de perseverancia de su familia ante las adversidades.

“Mi familia es de mucho trabajo y esfuerzo. He visto desde la escuela de mi abuela que sacó a sus hijos adelante e igual mi mamá que hizo lo propio con mi hermana y yo”.

Todo eso la obligó a no ver impedimentos en ninguno de sus objetivos y tampoco caer en el paradigma de los negocios convencionales en que la mujer no figuraba.

“Soy una persona que jamás me he dejado llevar por los estereotipos e incluso tampoco me agrada cuando le echan muchas porras a la mujer porque las cosas se demuestran con las capacidades que tienes indistintamente del género”.

¿Qué debe evitar un emprendedor para tener éxito?

Cuando voy a Torreón escucho que se está volviendo una tendencia las mismas cosas y hay otras que pueden hacer.

Se limitan mucho un tema de tiempo y dinero, pero mi ejemplo basta contra eso porque no he puesto un solo peso de mi cartera. Los chavos tienen que saltar de la idea del emprendimiento a emprender.

EL DATO

El negocio de la torreonense Stephanie López fue seleccionado por el fondo de inversión 500 Startups que al año únicamente apoya y asesora al año a 15 empresas en crecimiento.

FRASE

“El selfie ya pasó de moda y queremos revolucionar la manera en que la gente cuenta historias”.