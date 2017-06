Denuncian intento de 'levantón' de jovencita en mall

Torreón, Coahuila

Silvia Ortiz, integrante del Grupo Vida alertó a la población femenil de la Comarca Lagunera, ya que en su círculo cercano se registró un intento de "levantar" a una joven de 24 años en el interior de un centro comercial.

Interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE). Aseguró que no es la primera vez que ocurre.

Narró que este miércoles a plena luz del día a las 12:30 horas, su nuera se encontraba en el estacionamiento del interior del centro comercial Galerías donde labora, cuando un vehículo se le acercó para preguntarle por una tienda en específico.

Eran hombres de aspecto "cholo" quienes en un momento determinado descendieron de la unidad e intentaron subirla a la fuerza, la joven comenzó a gritar y tratar de safarse de ellos, lo que le valió que seguramente se pusieran nerviosos y luego huyeran.

"Ella trae moretones en sus brazos pero está muy mal, se encuentra en un llanto terrible. Yo trato de que me diga detalles sobre el color de vehículo así como también del aspecto de los agresores. Ella se encuentra con un trauma terrible y hasta la propia PGJE nos ha dicho que nos esperáramos para que se tranquilizara y aportaba la mayor cantidad de datos".

Señaló que se tiene la intención de denunciar, con el objetivo de que se logren extraer los videos de la tienda comercial para conocer las características de la unidad.

"Este no es el primer caso que se tiene similar. Hace un año que lo mismo le pasó a mi sobrina en bulevar Revolución y Vasconcelos además de más casos. En el momento cuando lo hice público, la autoridad me tachó de loca y la verdad es que esto sí está ocurriendo. Las autoridades no pueden cerrar los ojos y dejarnos en el abandono en torno al tema".

Solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que tomen cartas en el asunto en tanto que lanzó una alerta a la ciudadanía, para que abran bien los ojos con sus hijas y las jóvenes que tomen sus debidas precauciones.









dcr