Reforzar peritos, pide Grupo Vida a Fiscal General

Torreón, Coahuila

Tras la primera reunión entre grupos de búsqueda de personas desaparecidas y el nuevo Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez, le solicitaron fortalecer el área de peritos, así como retomar las investigaciones que a lo largo de los meses no tuvieron avances.

“Pedimos en nuestro caso que se refuerce el área de los equipos forenses con más peritos, material y recurso humano, pues con el tema de exhumaciones se requieren más”, declaró Silvia Ortiz, vocera del Grupo de Víctimas por Nuestros Derechos en Acción (VIDA).

Ortiz expuso que el tiempo dirá si el nuevo funcionario realmente tiene interés por el tema por sus acciones y ahora resta esperar.



Indicó que la respuesta del Fiscal fue que se hará y que también revisarán a los elementos que no dieron resultados. “Platicando con el titular de la Subprocuraduría nos decía que no entendía qué sucedía con los Ministerios Públicos, esto en cuanto a no consignar".

De igual forma, dijo, le pidieron mantener las reuniones plenarias que frecuentemente hay entre esos grupos y las autoridades de procuración de justicia.

“Otra de las peticiones es que sigan las plenarias como hasta ahora de manera bilateral y con la salvedad de que nos entreguen una tarjeta informativa a cada uno de los avances en las investigaciones”.

Comentó que hasta el momento y tras los primeros días de Gerardo Márquez al frente de la Fiscalía General, no tienen conocimiento de cambios en la Subprocuraduría, pero estarán atentos.

“Hasta ahorita se mantiene todo igual y solicitó que le entregaremos por escrito las peticiones. Tenemos programada una mesa de seguimiento el próximo 2 de diciembre”.

rcm