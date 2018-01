Grupo Vida realizó búsquedas en temporada vacacional

Laguna

Desde hace aproximadamente tres semanas, los integrantes de Grupo Vida suspendieron las búsquedas formales de restos debido a que el personal de la Fiscalía estaba de vacaciones.

Así que se han dedicado a hacer prospecciones, es decir acudir a lugares donde han recibido reportes de que hay probables hallazgos.

"Ya vimos algunos y cuando regrese Fiscalía volveremos a ir para hacer la búsqueda", destacó la señora Silvia Ortiz, fundadora de Grupo Vida.

Se encuentran en Saltillo en la segunda reunión con el gobernador Miguel Riquelme, junto con todos los colectivos de búsqueda del estado.

El año anterior Propade otorgó un millón y medio de pesos, que es insuficiente para todas las familias que tienen algún familiar desaparecido y se busca que se aumenten los apoyos a estas personas.



Para el tres de marzo se propone la próxima reunión en donde se hablará sobre el plan de trabajo propuesto por el gobierno y en base a lo que los colectivos han solicitado.

El 13 de este mes se hablará sobre el apoyo financiero para exhumaciones y el 27 se pretende que se concrete, en el marco del Programa para familias de Personas Desaparecidas (Propade).

"La petición principal que hicimos es el fortalecimiento de esto de las exhumaciones, que inicien y no falte nada. En particular, me iban a dejar sin antropólogo para Grupo Vida y ya lo solicitamos. Las fosas clandestinas y fosas comunes quedarían de un lado. Necesitamos que nos fortalezcan con un equipo forense y todo indica que sí".

Por su parte, Silvia Ortiz tiene un deseo para este año. "No solo encontrar a mi hija. Encontrar a todos. Queremos encontrarlos a todos. Aquí andamos. No se olviden de nosotros. A la gente siga apoyándonos, hemos cumplido el anonimato y lo seguimos cumpliendo".

Explicó por ejemplo que cuando recibe una llamada de reporte, ella debe dejar pasar cierto tiempo y tomar ciertas medidas de precaución para proteger a las personas que informan sobre lugares donde puede haber restos humanos.

También invita a los familiares de desaparecidos a realizarse las pruebas de ADN, pues ya no hace falta interponer la denuncia, a fin de que algunas de las personas que han sido ya identificadas con genes de sus restos, puedan volver a casa.

