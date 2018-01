Lucran con ubicación de Toritos por $30; la dan inmediatamente

Guadalajara

En un negocio se ha convertido la información que obtiene un grupo de personas respecto a la ubicación de puntos de revisión de alcoholimetría, del programa Salvando Vidas. Al obtener de manera temprana los datos decidieron ofertar un espacio informativo a los automovilistas a cambio de una cuota bimestral.



Es conocida la operación de grupos de Facebook y WhatsApp abiertos a la ciudadanía en la que los propios integrantes comparten la ubicación de los toritos. Eso ocurre a partir de que unos reciben la información u otros pasan por los puntos donde opera el programa del gobierno estatal.



Ahora, integrantes de dichos grupos brindan información inmediata, exacta, minutos después de que se decide la ubicación de puntos y con actualizaciones a cambio de un pago. A mediados del mes de diciembre de 2017 se comenzó a publicitar el servicio llamado "El Torito VIP". Esto en diversos grupos de WhatsApp en los que se intercambia información del programa de alcoholimetría.



Una de las imágenes que explica el servicio dice: "Se les invita a formar parte del grupo "TORITO VIP". Se reportan todos los operativos todos los días. Monitoreo las 24 horas y ubicaciones comprobadas. Se solicita una cooperación de 30 pesos para contar con un administrador responsable del monitoreo y reporte de los operativos. Los grupos abiertos seguirán operando sin asistencia de la administración. Informes inbox".



Este medio de comunicación hizo un ejercicio y pidió ser agregado al grupo VIP. Para poder ser incluido, se tuvo que realizar un depósito de 30 pesos a una de las cuentas que son proporcionadas por los tres administradores que ofertan el servicio. La cuenta del banco la comparten a través de una imagen y piden foto del comprobante del depósito realizado. Posterior a eso se realiza el proceso para que la persona quede integrada en uno de los grupos.



Hasta al momento se detecta al menos dos grupos VIP. Se estima que el primer grupo quedó integrado con 256 personas porque es el número máximo de personas que permite WhatsApp. Hasta el día de ayer, el segundo grupo está integrado por 222 personas. De tal forma, en los grupos hay 478 personas.





Cada uno de los 478 integrantes debió pagar 30 pesos, excepto los tres administradores que estarían en los dos grupos. De esta forma, los que pagaron fueron 472 personas. Eso representó un ingreso de 14 mil 160 pesos para los administradores en el primer bimestre de operación. El segundo pago se realizaría entre el mes de febrero y marzo.



Los datos sobre la ubicación de los puntos de Salvando Vidas se comparten todos los días entre las 9:45 a 10:10 de la noche. La Secretaría de Movilidad ha informado de manera previa que el operativo inicia a las diez de la noche pero se terminan instalando a alrededor de las 10:30 de la noche.

De esta forma, quienes ofertan los detalles obtienen la información de manera inmediata después de que se definen las vialidades donde operará el torito.



Se pudo constatar que la información otorgada en el grupo era verdadera. El siete de enero se informó a las 10:03 de la noche que dos grupos de revisión se encontraban sobre la Calzada Independencia antes del Periférico a la altura de Coca Cola y Plaza Independencia. Luego se circuló por dicha vialidad y a las 10:36 se verificó que ahí estaba operando Salvando Vidas.



En el grupo Torito Vip 2 aparecen tres administradores: Uno aparece como "atorresjasso", uno más como Jhonathan y el tercero con una frase. Ellos son quienes proporcionan la ubicación de los llamados "toritos".



Los grupos de Torito Vip también se manejan bajo reglas. "Bienvenidos, este grupo es para apoyarnos y no caer en la curva, es un grupo serio, aquí no hay relajo ni nada por el estilo. Sólo los puntos del torito y fotoinfracciones y por ese motivo se hicieron reglas".





Entre los puntos establecidos en la reglas están el no compartir fotos, vídeos o chistes. No utilizar lenguaje vulgar u ofensivo y se invita a que no se pregunte información sobre la ubicación de los puntos de revisión pues "si no está publicado es obvio que no se sabe".



De igual forme se advierte de que habrá "cero tolerancia" para quien haga spam y quedará fuera de dicho grupo. De igual forma se solicita que nadie responda cuando se reporte un operativo para evitar que se sature de mensajes y la solicitud para que sea agregado alguien más se debe hacer vía mensaje directo.



Luego se agregó una nueva regla que consiste en "no reenviar información generada en este grupo a otros grupos abiertos. La información enviada a sus contactos personales es facultad de cada quien, pero el dispersar los post a otros grupos será motivo de baja".

Claves:

En diciembre de 2017 se comenzó a publicitar el servicio llamado “El Torito VIP”

Ofrecen información inmediata, exacta, minutos después de que se decide la ubicación de puntos de Salvando Vidas

El servicio cuesta 30 pesos bimestrales y al pagar el automovilista es agregado al grupo VIP

Los datos sobre la ubicación de los puntos de Salvando Vidas se comparten todos los días entre las 9:45 a 10:10 de la noche

Hasta al momento se detecta al menos dos grupos VIP. Los dos grupos integran a 472 personas

Cada integrante debió pagar 30 pesos. De esta forma, los administradores han recaudado 14 mil 160 pesos

Los grupos de Torito Vip también se manejan bajo reglas: no compartir fotos, vídeos o chistes. No utilizar lenguajes vulgares u ofensivos y “no reenviar información generada en este grupo a otros grupos abiertos”



Agentes de Semov podrían estar vinculados: observadora

Personal de la Secretaría de Movilidad (Semov) podría estar involucrado en la operatividad de los grupos Torito Vip en los que se vende información sobre la ubicación del operativo Salvando Vidas. Esto porque los datos son compartidos entre las 9:45 y las 10:10 de la noche, es decir, minutos después de que se definen los puntos de revisión.



Alma Chaves Guth, forma parte de los observadores del programa de alcoholimetría Salvando Vidas y lamentó que los datos sobre dicho operativo sean filtrados para que se lucre con los automovilistas que deciden pagar por ingresar a los grupos Torito Vip.



“Se me hace como que ya está sobrepasando no sé si los límites o quizá un tema de corrupción porque se supone que a las 9:45 de la noche los puntos todavía están en sigilo, adentro de pocas autoridades de la Secretaría de Movilidad y de la Policía Vial. Entonces se me hace inconvencible que un grupo por un pago bimestral de 30 pesos te pueda dar esa información cuando ni siquiera a los observadores ciudadanos no lo proporcionan”, afirmó la observadora.





De acuerdo a Alma Chávez Guth, antes de las diez de la noche se define la ubicación de los puntos de revisión de Salvando Vidas. A partir de las diez se reúne el personal operativo del programa, el servicio de grúas y en ocasiones los observadores ciudadanos. Ahí se informa antes de las 10:30 la ubicación de Salvando Vidas, es decir, 45 o 20 minutos antes la información ya fue publicada en los grupos de Torito VIP.



“Los puntos salen después de las 10:15 de la noche y se instalan a las 10:30 de la noche, ya deben de estar instalados. Quizá ni siquiera se han instalado o quizá ni siquiera han salido de la Secretaría de Movilidad cuando ya tienen este servicio VIP, información privilegiada, lo que no se me hace nada leal. Y sobre todo si hay un beneficio económico pues se genera mucho sospechas sobre casos de corrupción y de complicidad”, agregó Chaves Guth.



Advirtió que los visores ciudadanos de Salvando Vidas presentarán una queja ante los titulares de la Secretaría de Movilidad para que se inicie una investigación al interior de la dependencia y se sancione a quien filtre o utilice los datos para dicho negocio.



Desde el inicio del operativo Salvando Vidas, en noviembre del 2013, se comenzaron a crear los grupos en redes sociales en los que se comparte los detalles de dicho programa de alcoholimetría. Estos se alimentaban de lo que los automovilistas veían en las vialidades de la ciudad y también de información que se filtraba desde la Semov.

Alberto Tejeda es observador del programa y habló respecto a lo que ocurrió al inicio del programa: “Había elementos de la misma Secretaría de Movilidad que compartían información. Esos elementos ya quedaron fuera porque algunos no pasaron los exámenes de control y confianza y se les dio de baja. Se inició un proceso y se les dio de baja”.



El integrante del grupo de observadores descarta que la información se filtre únicamente de la Policía Vial pues hay demás personas que reciben los detalles. Por ejemplo, además de los elementos, participan y conocen la ubicación los que otorgan el servicio de grúas, la empresa que lleva baños portátiles y los propios observadores.



Descarta que la presencia del operativo en puntos constantes facilite el ejercicio de grupos en los que se comparten la ubicación de los centros de alcoholimetría. Explicó que la ubicación de los módulos es aleatoria y se definan a partir de estudios de incidencia y reincidencia de accidentes automovilísticos. Algunos de los puntos son toda la avenida Patria, Marcelino García Barragán y Periférico.



“Las ubicaciones si son aleatorias y si cambian, sin embargo no puedes cambiarlas tanto porque hay avenidas que no tiene tanta incidencia o no tienen tanta fluidez o simplemente no existen accidentes. Entonces hay que priorizar donde se da mayor afluencia de accidentes”, agregó el observador.



Alberto Tejeda, señala que la Fiscalía General del Estado de Jalisco se ha encargado de realizar las investigaciones a partir de la Policía Cibernética. Agregó que dichos procesos se han realizado con la aparición de grupos en los que se intercambian los detalles de Salvando Vidas.

SRN