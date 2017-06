Aispuro confía en integridad del caso contra Herrera Piedra

Durango, Durango

El Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, habló sobre la detención del ex asesor del gobierno y primo del ex gobernador, Jorge Herrera Caldera, quien se encuentra acusado del delito de fraude contra las arcas públicas duranguenses, señaló que espera y tiene toda la confianza de que pueda ser vinculado al proceso.

"La consejería jurídica trabaja en base a todas las investigaciones que se han hecho, para poder ver cómo se manejaron los recursos en la pasada administración".

"En base a la información de las auditorías que se han practicado están actuando, yo dije que este gobierno actuaría conforme a derecho y quién la hacía, la tendría que pagar y que no íbamos a actuar persiguiendo políticamente a nadie", apuntó el mandatario.

"En todos los casos donde haya elementos se va a actuar, pero lo que no permitiré es que se haga algo que no esté debidamente sustentado".





Aispuro Torres destacó que derivado de las auditorías que se han practicado, la consejería jurídica se encuentra armando expedientes y una vez que se tenga la información, se actuará en consecuencia.

"Hay quienes podrán decir que este gobierno se ha esperado mucho o no ha actuado, pero lo que pasa es que no queremos hacerlo si no tenemos los elementos contundentes para poder presentar la denuncia correspondiente en contra de quienes pudieran haber afectado los intereses de los gobiernos".

Ante el cuestionamiento sobre si existe la posibilidad de que el caso o el expediente pudiera "caerse", es decir, no esté debidamente fundamentado, el mandatario respondió que tanto la consejería jurídica y la fiscalía trabajan en coordinación a través del Ministerio Público y se encontraron todos los elementos para solicitar a un juez se pueda llevar vincular a proceso a esta persona.

"Pero será el Ministerio Público quien pueda ampliar la investigación, tengo confianza en que todo lo que se ha presentado está debidamente sustentado y que el juez tendrá todo los elementos a la vista para actuar", concluyó el mandatario.

