El gobierno debe subsidiar a la ruta empresa, dice ONG

Guadalajara

Aunque comprenden que el aumento del pasaje en la ruta troncal Artesanos, es necesario, el colectivo Por un Transporte Digno se suma a las exigencias hechas por el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, por considerar que la ruta no puede considerarse ruta-empresa como tal.

“Entendemos perfectamente que los transportistas necesitan aumentar el precio, porque no es costeable, eso estamos totalmente de acuerdo, creemos que obviamente subir el precio es lo ideal para los transportistas, estamos de acuerdo en eso. Pero también estamos de acuerdo que hay ciertos lineamientos para poder subir la tarifa. O sea primero se tiene que cumplir con todo eso y luego se sube la tarifa, no podemos hacerlo al revés”, señaló Belén Vázquez, del colectivo.

Así, la solución que proyecta el grupo es que sea el gobierno quien cubra la diferencia entre la tarifa social (el precio que pagan los usuarios) y la tarifa técnica (lo que cuesta el servicio): “En las grandes ciudades, que tienen grandes sistemas de transporte, el estado pone una parte, siempre. Siempre invierte en algún subsidio para beneficiar a los ciudadanos (…) o sea, nosotros no dudamos que la tarifa técnica incluya (por decir una cifra) hasta quince pesos, pero si la sociedad no los puede pagar, el gobierno debe de interceder con un subsidio, con alguna manera que se les ocurra para poner eso que hace falta”, dijo Vázquez a MILENIO JALISCO.

Otra opción que respalda Por Un Transporte Digno es la propuesta de tarifa progresiva, que hizo la Federación de Estudiantes Universitarios, de que no se cobre transbordo entre ruta troncal y su alimentadora, y se apliquen descuentos entre transbordos en diferentes rutas.

Para el colectivo, este primer derrotero en operar bajo el modelo ruta-empresa, no ha cumplido, y todavía presenta irregularidades, como paradas en mal estado, el que no funcione el sistema de prepago y no se puedan conseguir las tarjetas, así como desinformación por parte de los usuarios, entre otras. El grupo fue parte también de la evaluación que hizo el Observatorio, donde constataron las fallas.

Por ello, consideran que el aumento “es como una burla (…) porque pues es muy claro ¿no? (…) nos quieren vender que es una ruta-empresa y esto no es una ruta-empresa, tiene algunas mejoras, sí, pero si no cumple completamente, no cumple y ya, y no es, no podemos decir: ay sí cumple poquito.

“Es como decir: esto va a pasar quieran o no, no aceptamos alternativas. Cuando hay alternativas muy eficaces y muy factibles, pero no lo quieren acatar aún”, agregó Belén, hermana de Botas, la estudiante de la preparatoria 10 que falleció en un accidente ocasionado por el transporte público en el 2014.

Además de unirse a las exigencias del observatorio, el grupo dijo estar dispuesto a “invertir parte de nuestro tiempo en hacer un levantamiento, porque decían que no tenían recursos para hacer otro levantamiento (…) pedimos también que se haga claro el funcionamiento, y cómo llevaron a cabo lo de la tarifa social, que tampoco está muy claro todavía y la gente no entiende”.

MC