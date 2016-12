Ni gobierno ni empresa han dado la cara por muerte en distribuidor Alfredo del Mazo

Toluca

Familiares de José Juan Díaz Fuentes, quien falleciera el pasado domingo tras ser aplastado por una trabe de metal del distribuidor vial Alfredo del Mazo-José López Portillo, aseguraron que hasta el momento ninguna autoridad, estatal o federal, ni la empresa responsable de la obra, se ha acercado a brindarles ayuda.

"No han tenido contacto con ninguno de nosotros, en todo momento hemos estado en Servicios Periciales. Personalmente me entregaron el cuerpo y nadie se ha hecho responsable, ni la empresa ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)", expresó María Eugenia Díaz, hermana de la víctima de 42 años y quien era vecino de San Lorenzo Tepaltitlán.

En la Fiscalía –refirió– le dijeron que desconocían el nombre de la empresa y el ingeniero responsable de la obra. El único apoyo que les brindaron fue en la Central 4 para su declaratoria, les obsequiaran el oficio de inhumación y el de liberación de cuerpo. "Me tome la libertad de llamar a la línea directa del fiscal Alejandro Gómez Sánchez, y el licenciado Ángel Alba Medina nos dijo que no era posible verlo y que no existe alguna partida presupuestal para apoyarnos; en estas cosas antes tienen que verificar si somos acreedores o no".

Hasta el momento –dijo– por sus propios medios (familiares y amigos) buscaron funeraria y pagaron los gastos del sepelio. Negó que su hermano, tal y como ha sugerido la SCT, se haya estrellado contra la estructura. "El único crimen que cometió es ir cruzando por ahí cuando la estructura se vino abajo. Es urgente que muestren la cara, desafortunadamente fue él, pero como abrieron la circulación pudieron ser muchas personas y familias en la misma situación".

Manifestó que cada quien defenderá sus intereses y en el caso de la empresa es obvio que defenderá la cuestión monetaria. Aclaró que fijarán un plazo para obtener una respuesta, pero sí desean que les muestren la cara, pues se trata de una obra hecha con recursos federales.

Económicamente –detalló– dependían de Juan José tres hijos de 17, 12 y nueve años, de los cuales uno padece discapacidad sensorial; así como sus padres. "Queremos que se haga justicia y se responsabilicen del tratamiento del niño más pequeño y la educación de todos".





