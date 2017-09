Reforzar áreas de protección, reto para Coahuila: Riquelme Solís

Torreón, Coahuila

El gobernador electo de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien se encuentra en la Ciudad de México, narra su experiencia durante el temblor de este 19 de septiembre.

A pesar de que ha viajado con frecuencia a la capital, dice que nunca había presenciado uno. Se encontraba en un restaurante cuando comienza a moverse la mesa y posteriormente los cristales tronaron, luego las estructuras a crujir.

Tras percatarse de lo que ocurría comenzaron a apoyar a personas mayores y a las mujeres para salir del sitio y protegerse.

Cuenta que se encontraba en un restaurante en el área de Santa Fe y por no tener una experiencia de esta naturaleza, es que le impacta más el nerviosismo de algunas mujeres y personas mayores de edad, quienes corrían para salvarse.

"Un hotel cercano que tenía los vidrios quebrados y personas se decían desesperadas que no alcanzaron a sacar sus pertenencias en los negocios”.



Le resulta absurdo que precisamente minutos antes de que se registrara el terremoto de 7.1° en escala de Richter, el restaurante habría concluido un simulacro a propósito del sismo que ocurriera el 19 de septiembre de 1985.

“Llegamos a este restaurante y a la media hora se desarrolló el simulacro, por eso cuando regresamos era de no creerse lo que ocurría. Hicimos conciencia de lo que ocurría, cuando comenzaban a caerse las cosas de la mesa y a mover los candiles".

Luego de que terminó el temblor, unas personas reaccionaban mientras se aplicaban los protocolos de Protección Civil, sin embargo había cocineras de edad mayor llorando, otras más gritaban.

Había quienes inmediatamente comenzaron a hacer llamadas telefónicas para localizar a sus familiares, ya que les llegó la información de que se habían caído algunos edificios en otras áreas, todo ello mientras estaban en el exterior del edificio.

“La hija de mi hermano estudia aquí y estaba tratando de ubicarla vía telefónica mientras por redes sociales y también por teléfono trataban de contactarme a mí, para saber si estaba bien".

"Hubo un momento en que se cayeron las líneas y el internet, esto duró cerca de 20 minutos. A quienes me buscaron les contesté que estaba bien pero que un buen susto sí me llevé, luego, ya no nos dejaron salir de este perímetro”, señala.



Riquelme Solís mencionó que no vieron derrumbes o pérdidas humanas cerca de su ubicación.

"Se debe tener el personal necesario en las áreas de Protección Civil para la reacción y la capacitación, pero también se debe socializar el tema entre la ciudadanía. Los presupuestos se dan de una manera emergente, tendrían que ser permanentes, esa sería la reflexión y será también uno de los retos para Coahuila", concluyó.

