Propone gobernador ‘legalizar’ programa Gobierno Abierto

Porque dio buenos resultados al impulsar proyectos como la creación de los padrones de jornaleros agrícolas y el de habilidades para personas con discapacidad, o someter al escrutinio público el padrón con más de 300 contratos suscritos por el estado, crear una plataforma tecnológica para formación continua de docentes e involucrar a la sociedad en la resolución de problemas comunitarios, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, propuso elevar a ley el programa de Gobierno Abierto.

La propuesta la hizo durante la sexta sesión del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto celebrada este jueves en la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco), ante representantes de organismos civiles y de la iniciativa privada, entre otros participantes; luego de la presentación del Informe del Plan de Acción donde se presumió que todos los compromisos del 2017 se cumplieron.

“Se empoderó a la sociedad, creemos que son y deben de ser los que hoy consoliden e institucionalicen el Gobierno Abierto, entonces coincidiendo con eso necesitamos una mesa de trabajo para presentar una iniciativa ya, completa, al Congreso, para que sea ley y no quede a la voluntad de las partes y no quede a expensas de cada tres o seis años de si quiero o no quiero colaborar”, dijo.

El gobernador también anunció que para continuar los trabajos, Gobierno Abierto contará con un millón de pesos para este 2018, lo que representa cerca de 200 mil pesos del recurso recibido el año pasado.

“Además de ver con la transparencia con la que se ha actuado, ya tienen en el presupuesto un millón de pesos para este año, pero lo importante es, hacerlo ley… Ya probamos que funciona y si lo hacemos ley todos nos vamos a pegar al cumplimiento y, sobre todo, vamos a seguir empoderando los intereses, los sueños de la sociedad de Jalisco”, insistió.

Por su parte, la titular del Secretariado Técnico, Cynthia Cantero Pacheco, informó sobre los poco más de 800 mil pesos que recibió en 2017 este organismo y que invirtió en el Laboratorio Itinerante Innovación de Gobierno Abierto, cuyo objetivo fue “que la sociedad trabaje colaborativamente con su gobierno” en la identificación y solución de sus problemáticas. Éste se implementó en los municipios de Ocotlán, Magdalena, Talpa de Allende y Zapopan.

Cantero Pacheco resaltó que existen 22 estados con Secretariado Técnico y Jalisco está calificado entre los cinco mejores.

Compromisos presentados por parte de Gobierno del Estado:

Plataforma Digital para la Capacitación Continua de Docentes: http://plataformaeducativa.se.jalisco.gob.mx/

Ampliación de cobertura de educación media superior con base en vocaciones productivas regionales

Plataforma para Publicación de Contrataciones de Gobierno del Estado: contratacionesabiertas.jalisco.gob.mx

Reducción de la Brecha Salarial entre Hombres y Mujeres de Jalisco

Padrón Estatal de Habilidades para Personas con Discapacidad

Padrón Estatal de Jornaleros Agrícolas disponible en http://peja.jalisco.gob.mx/peja

