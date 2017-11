Adquiere Ecovía unidades de doble piso

Monterrey

En busca de satisfacer la demanda, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, anunció que la Ecovía meterá a circular cinco camiones ingleses de doble piso.

El mandatario estatal dijo que los vehículos llegaron al estado este viernes, pero los operadores se encuentran en capacitación, por lo que en próximos días estarían ya funcionando, adelantó que pretenden adquirir más unidades de este tipo pero con fabricantes mexicanos, principalmente en Nuevo León.

TE RECOMENDAMOS: Gobernador va a PGR por escándalo de casa nueva

“Llegaron ayer pero estamos ahorita en la capacitación, vienen de Inglaterra en un pedido que se hizo hace tiempo pero los queremos probar, son camiones de doble piso con la posibilidad de tener 40 más dependiendo del acuerdo que vamos a tener con el tema del retiro de la requisa, en el sentido de que logramos tener los ingresos que normalmente iban a las bolsas de los concesionarios, hoy no fueron a las bolsas de los concesionarios.

“Se compran con los recursos que fueron hechos por Ecovía, no el Estado; vamos a invertir cerca de 120 millones de pesos en total, el Estado va a hacer una aportación con el bono de carbono que tenemos para que la concesión le pague al Estado, va a haber un crédito puente que le dará el Estado a la Ecovía y será recuperado en los ingresos mensuales que la Ecovía tiene para seguir trabajando en otro tipo de transporte”, declaró.

Expresó que en este año se habrían obtenido de la Ecovía alrededor de 40 millones de pesos para poder lograr con ese monto renovar el equipo que se tiene además de los compromisos para renovar el financiamiento.

Agregó que además pretenden que haya una mayor responsabilidad de los concesionarios y que el estado intervendrá de manera directa, ya que la concesión se modificó para que la autoridad tenga mayor atribución, por lo que el nuevo convenio está siendo elaborado y la próxima semana estaría listo.

Comentó que el déficit que tenía el sistema se revirtió a causa de que fue necesario hacer ajustes a la concesión que se dio durante el gobierno anterior exageradamente a favor de las empresas administradoras.

“El concepto es inédito, no lo habíamos hecho, lo haremos público todo esto, ya con el nuevo convenio todo tendrá que ser transparente en ese sentido. Todavía no lo tengo, porque estamos todavía negociando con los concesionarios en ese sentido (de dar más facultades al Gobierno), la idea es que no sea totalmente el concesionario, sino que haya la intervención del Estado.

“La idea es también comprar camiones fabricados en México, esto fue por una emergencia que teníamos y que ya había una condición de vehículos que iban a traer al DF, vimos la oportunidad entonces tuvimos la posibilidad de hacerlo. Vamos a probar estos cinco y creo que esto le va a dar la posibilidad de mayor servicio porque son camiones de 120 pasajeros, estaremos moviendo en el transcurso del día, cada camión podrá mover entre mil y 2 mil pasajeros”, explicó.