Gobernador comparece ante autoridades tradicionales y agrarias de Tuapurie

Tras omisiones a peticiones realizadas desde 2015, reuniones a las que no llegaron secretarios y el propio gobernador, ayer, por fin, la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán recibiría a miembros del Poder Ejecutivo para que los funcionarios comparecieran ante las autoridades tradicionales Wixárikas y su asamblea.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval visitó este viernes dicha comunidad en la zona norte de Jalisco. El mandatario arribó en helicóptero y al llegar caminó un par de calles de la comunidad entre una valla de personas que tomaban vídeo con celulares, saludaban o simplemente miraban a la comitiva.

El gobernador llegó hasta donde ya se encontraba la asamblea. Al frente una mesa en la que estaban sentados integrantes de las autoridades tradicionales y agrarias de la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie). El lugar designado a Sandoval Díaz fue una silla y mesa frente a las autoridades tradicionales, así como se utiliza en los juicios orales del nuevo sistema penal.

“Los secretarios que tienes en tu poder no nos atendieron, nos humillaron, hicieron caso omiso. La comunidad no quedó conforme, continuamos hasta ahorita aquí estás presente señor gobernador. Como comunidad no merecemos que nos traten de esa manera o de esa forma. Somos humanos y somos los primeros humanos en México”, dijo José Garay, del Consejo de Vigilancia.

Posteriormente se hizo un recordatorio de las más de 150 peticiones realizadas en diferentes materias: En Salud solicitaron abastecimiento de medicamento, mantenimiento a Casas de Salud, mayor presencia de personal, la construcción de un centro de salud y una ambulancia. En educación se pide mejores condiciones de infraestructura, mobiliario y presencia de Internet y cambios en funcionarios que trabajan en la zona.

“Secretario que no responda desde aquí le digo con mucha claridad, secretario que se va. Si yo estoy trabajando en todo el estado y en todas las comunidades, si salgo a recorrer la calle para ver los problemas y resolver los problemas, no tiene porque no hacerlo mi equipo. Quién no cumpla es porque no tiene vocación de servicio”, señaló el gobernador.

Par concluir la explicación de las peticiones, las autoridades tradicionales y agrarias de la comunidad agregaron una petición adicional. Solicitaron al gobernador el pago de un millón 400 mil pesos por indemnización derivado de los gastos que han realizado durante los dos años que no han tenido respuesta de las autoridades.

El gobernador no admitió dicha solicitud y dijo que se compensaría dicho recurso a través de las diferentes actividades que se realizarán para cumplir las peticiones. Finalmente se firmó una carta compromiso en la que el gobierno del estado se comprometió a celebrar reuniones cada tres meses en la comunidad para conocer avances.

Por su parte, el mandatario pidió que los representantes de la comunidad asistieran una vez por mes a Guadalajara para trabajar en los pendientes. También se les pidió que a partir del lunes fueran abiertas las 26 escuelas que permanecen cerradas desde hace un mes como parte de la protesta.

