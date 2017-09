No endeudé al municipio de Apodaca: Gloria Treviño

Monterrey

Tras las acusaciones del gobernador Jaime Rodríguez en contra de la diputada local del PRI, en el sentido de que dejó malas cuentas cuando fue tesorera de Apodaca, Gloria Treviño Salazar aseguró que el mandatario está mal informado al respecto.

La legisladora señaló que la deuda que se adquirió durante la administración 2010-2013 ya fue rebasada, y que se invirtió sólo en obras necesarias, como la construcción de una avenida o de canalización para evitar inundaciones.

"El gobernador del Estado está mal informado y yo creo que es por el tiempo que se pasa fuera del estado de Nuevo León; primero decirles en cuanto a lo que menciona él de la deuda del municipio de Apodaca, quiero dejarle muy en claro que yo no endeudé el municipio, sin embargo en 2010, en el periodo en el que él coincidentemente era el alcalde de García, se lleva a cabo una petición de deudas, hubo una reingeniería financiera por parte del Gobierno del Estado en ese entonces por el tema que tenía que ver con el (huracán) Alex y se dejó un adeudo de obras que se llevaron a cabo dentro del municipio, de gran representatividad.

"Por ponerles un ejemplo (la construcción de la avenida Concordia) que ya está rebasada por el municipio de Apodaca y la canalización de las aguas, porque cuando llegaba a llover en Apodaca estaba incomunicada la cabecera con colonias como Santa Rosa o Rinconada. Los tesoreros no tenemos voto dentro de esas decisiones", declaró.

Esta situación surge porque la diputada inició una investigación en relación al contrato que la administración estatal firmó con la empresa Kia Motors para su instalación en Pesquería, y del cual se tiene información reservada, que Treviño solicitó y que molestó a Rodríguez Calderón.

Ante ello, el gobernador recriminó a la diputada local del PRI, Gloria Treviño, por no denunciar también al ex mandatario estatal, Rodrigo Medina de la Cruz.

Sin embargo, aclaró que continuará adelante con su cometido hasta obtener los pormenores, ya que por Ley tiene que otorgar la información y no esperar siete años hasta que esté otro gobierno.

"En cuanto al caso de Kia, en lo que se dice que se procedió de acuerdo a la Ley, es una reserva que se está llevando a cabo en junio de 2016, un mes antes de la publicación de la nueva Ley de Transparencia, la reserva hasta donde tenemos conocimiento, no se hizo con la fundamentación adecuada, por lo que ya dejamos en manos de la Comisión de Transparencia que se lleve a cabo la decisión de si procede o no, creo que al gobernador lo están mal informando sus funcionarios, no le han dicho la forma en que se llevó a cabo esta reserva, por eso nosotros solicitamos esa información", declaró.