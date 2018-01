Estallan globos para Reyes Magos; psicosis en 'Ameca'

Amecameca

Durante su vuelo, los múltiples estallidos de globos dirigidos a los Reyes Magos, generaron cierto grado de psicosis en la población, esto durante la noche del pasado viernes en diversos poblados de Amecameca, hecho que no estuvo relacionado con la actividad del Popocatépetl, informó Protección Civil del municipio.

Como se ha hecho costumbre, decenas de niños acompañados de sus familiares, lanzaron sus globos al cielo con las cartas que contenían sus peticiones para Melchor, Gaspar y Baltazar.

Una vez entrada la noche, las referidas esferas fueron liberadas al aire libre por infantes en varios puntos colindantes con en la zona Iztaccíhuatl-Popocatépetl, estos aeróstatos son rellenados con gas helio lo que les permite alcanzar alturas importantes.

Una vez en el cielo y a determinada altura, se registró la explosión de estos "mensajeros", algunos se concentraron en masa y tronaron generando expectación en la población, lo que causó psicosis en algunas personas.

Protección Civil de Amecameca informó que de acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), los globos provistos con gas helio explotaron sin causar alguna afectación.

"Los tronidos que se escucharon fueron ocasionados debido a la cantidad importante de globos que fueron soltados", dijo por su parte el presidente municipal de la localidad, Carlos Avelar López, quien añadió que no se registraron incidentes por el hecho.

TE RECOMENDAMOS: Lanzar globos a Reyes Magos, una tradición vigente

Las explosiones se comenzaron a registrar a partir de las 21 horas y hasta las 24 horas del pasado 5 de enero, hecho que fue publicado en Facebook por parte de la población.

Protección Civil de Amecameca, informó que las explosiones no generan ningún daño, por lo que no habrá exhortos a la población para que ya no echen globos al cielo, en tanto que este evento no estuvo relacionado con la actividad del volcán Popocatépetl o de alguna tormenta eléctrica.

Los estallidos se registraron en la zona de la cabecera municipal, y en otras delegaciones como es San Pedro Nexapa, donde el vecino Noé Flores Rosas informó que "fueron sonidos esporádicos, pero no fue una detonación de gran fuerza".

SGCF