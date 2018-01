Pide el respaldo social para enfrentar presiones

Guadalajara

El apoyo de la sociedad civil será determinante para el éxito del Sistema Estatal Anticorrupción, consideró Gerardo de la Cruz Tovar, electo como Fiscal Anticorrupción, quien podrá continuar con el proceso para tomar protesta luego de que Gabriel Valencia López desistiera del amparo interpuesto en la elección del titular de esta dependencia.

En entrevista con MILENIO RADIO JALISCO, De la Cruz Tovar reconoció el esfuerzo de Valencia López, así como el respaldo que ha recibido para que asuma como fiscal, los retos a los que se enfrentará y cómo construirá una dependencia autónoma, aunque forma parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Has recibido ya alguna notificación, algún llamado del Comité de Participación Social ahora que Gabriel Valencia desistió y queda todo libre para que continúen los trámites para que asumas como primer fiscal Anticorrupción.

“Efectivamente, no he podido platicar todavía con el Comité de Participación Social, sin embargo sí he tenido ya comunicación con el Ejecutivo, porque finalmente está en manos del Ejecutivo el tema de los exámenes de control y confianza, en cuanto veo la información de que Gabriel Valencia López se había desistido, pues le marqué primeramente para decirles que, primero que nada, expresar mi agradecimiento.

“Honestamente este proceso ha sido difícil desde el punto de vista de que haya un sistema que Jalisco necesitaba, que México necesita. Reconozco desde luego como enérgica, como adecuada, la defensa que llevo a cabo Gabriel, sin embargo, afortunadamente la intervención del Ejecutivo, la intervención del Legislativo, de los medios, de la sociedad civil general, sirvió para pedirle que reconsiderara su actitud, y claro que es algo que debo reconocerle a Gabriel, le tengo bastante aprecio y ahora creo que hizo lo correcto, simplemente permitir que el sistema pueda funcionar”.

Dice Gabriel que su litigio fortaleció el poder de Comité de Participación Social porque se fija jurisprudencia en el sentido de que se debe atender las recomendaciones de este comité en los sucesivos nombramientos del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿estás de acuerdo con esta visión?

“El planteamiento que él realiza desde luego que no fija ninguna jurisprudencia, aquí desde luego que no, es un tema jurídico que tal vez no sea conveniente litigarlo en los medios, claro que hay muchas cuestiones que son de semántica, sobre todo ahí se originaron estos problemas, pero lo cierto es que la Constitución y la convocatoria son muy claras en el sentido de que la opinión de este Comité de Participación Social no era vinculatoria, sí serviría de ilustración para conocer precisamente a los perfiles que se presentaban, pero de ninguna manera, nunca, era vinculatoria.

Sin embargo el esfuerzo que él realizó es un esfuerzo bastante destacado, es algo que debemos reconocer, y es simple y sencillamente que se le concedió una suspensión, pero afortunadamente no se dio el caso de seguir en este amparo”.

Es una buena noticia para todos, hay el consenso social, el suficiente respaldo, este nombramiento tuyo clave en el Sistema Estatal Anticorrupción, como también lo hubo en el nombramiento del nuevo auditor del Estado de Jalisco, entonces tú también estás con seguridad de pasar sin problemas los exámenes de control y confianza.

"Afortunadamente nosotros nos hemos dedicado al servicio público como litigantes, somos abogados litigantes modestos, no tenemos el gran despacho, no tenemos grandes propiedades, tenemos completamente lícito todo lo que tenemos, y como litigantes hemos sido correctos, de manera que no tenemos ningún miedo de tener obstáculos en los exámenes de control y confianza, en ese aspecto estamos con la conciencia tranquila, con la frente en alto, salimos a la calle de la mano con nuestras familias sin miedo a nada, porque estamos tranquilos en ese aspecto, entonces estamos confiados en que esto debe funcionar bien”.

Además, con un presupuesto y una nómina para empezar a construir de forma totalmente independiente a la Fiscalía General del Estado, de la que sin embargo vas a depender

“Es una fiscalía autónoma, en realidad vamos, jerárquicamente se puede decir que estamos dentro de la estructura de la Fiscalía General del Estado, pero nuestra labor va a ser completamente independiente, de forma tal que vamos a precisamente procurar a defender ese derecho de construir un equipo de trabajo independiente”.

¿Estarás presente en la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, ahora que ya está despejado este asunto del amparo?

“Aun cuando probablemente mañana (hoy) todavía no estemos en las condiciones de tomar protesta, pero sí habría recibido la invitación del Comité de Participación Social para asistir como invitado, como cualquier ciudadano, desde luego con esa característica de ser un aspirante electo, pero estaré como invitado. Las condiciones todavía no están para tomar protesta porque estamos ante los exámenes de control y confianza, entonces asistiré como invitado a este evento”.

¿Cómo mantener esa independencia ante la clase política, la clase gubernamental, los poderes fácticos que luego influyen en las decisiones?

“No podemos cerrar los ojos y decir que no existen estos grupos de poder y poderes fácticos, pero tenemos un gran capitán y el gran capitán es precisamente el apoyo de la sociedad social, y de entrada lo primero que vamos a hacer cuando estemos armando nuestro equipo de trabajo, poner a disposición para que conozcan los perfiles, los currículos de las personas que vamos a invitar a trabajar en el círculo más cercano, de forma tal que puedan tener precisamente esta transparencia y la sociedad sepa quién va a venir a aportar su esfuerzo en esta labor”.

Vas a aplicar más o menos la forma en la que llegaste para rodearte de los mejores.

“Esa es la idea, la idea es precisamente escuchar la opinión del Comité de Participación Social, del grupo de seleccionadores, no estoy hablando necesariamente que les hagan los exámenes como a nosotros, pero sí que conozcan sus perfiles, que sepan quiénes son y, por qué no, que tengan una entrevista con ellos”.

Tendrá que ser un fiscal de hierro para resistir todas las presiones, incluso las represalias

“En eso espero contar con el apoyo de ustedes… Si le va bien a esta fiscalía especializada en el combate a la corrupción, le va bien a Jalisco”.

