'Pancho', vendedor con una pasión: ser el viejo de la danza

San Pedro, Coahuila

Cuando hablamos de San Pedro y su gente, tenemos que hablar de José Francisco Mata García, mejor conocido como “Pancho”, simplemente.

Pancho tiene 46 años, "bien vividos", según él y vive en la colonia Luis Donaldo Colosio. Su oficio para sacar la 'papa del día', es ser comerciante ambulante, pero también tiene una pasión bien definida, ser viejo de la danza.

De hecho, él es el líder de una danza de San Pedro y ahí mismo hace sus exuberantes presentaciones de sus personajes, por lo regular se viste de mujer.

“Pues aquí en San Pedro sólo se mueren de hambre, pues los huevones, los que no les gusta trabajar, yo tengo diez años de comerciante ambulante y no me quejo, de algo hay que vivir, vendo fruta, nieve y si no hay más, hasta café en tiempo de frío, cuando la fruta y la nieve ya no se venden".

"Disfruto salir a la calle a ofrecer mis productos, pero de igual manera, el municipio si requiere de fuentes de empleo pa' los chavos".

"Disfruto vender mi nieve, mi fruta, pero más disfruto, convivir con la raza de San Pedro".



El comerciante dice que la fe es lo último que se pierde, él es devoto de la guadalupana y por ello tiene su danza, para brindarle sus bailes y sus representaciones cuando se viste de viejo de la danza.

Pero “Pancho” es un mil usos, dice que también es 'maistro albañil', cuchara completa, no media y si hay que jalar en la obra, no se echa para atrás, le entra con todo el ánimo del mundo, 'crudo', pero con buen ánimo.

“Pues hay que jalar, no hay más, si no trabajamos, simplemente no comemos, tengo familia que mantener y por ello, yo desde temprano me levanto con mucho ánimo, y también con hambre, a veces un poco crudo, pero ya cuando ando en la calle conviviendo con la gente del pueblo, todo se me olvida".

Ese mi “Pancho”, vengase con la fruta, ya dijo, hay le va su coctelito pa que amacice la panza, "ájale Pancho, pura Colosio", "del barrio y pal barrio", "ánimo y a darle a la vendida", es el diario vivir y sus frases célebres en su trabajo.

La venta, es lo que le da de comer a la familia de José Francisco, pero asegura que su pasión es ser viejo de la danza, devoción que agarró desde los diez años, porque menciona, no hay como estar agradecido con Dios y por supuesto, no dejar las tradiciones en el olvido porque es cultura y parte esencial del pueblo.

Ya se va “Pancho” y se despide con unas palabras de aliento para él mismo, "no me agüito por estar feo, me agüito porque nunca se me va a quitar" .

"La vida sigue y hay que trabajar, porque el trabajo no hace daño, lo que hace daño es trabajar sin alegría y sin pasión. Fuga y a darle porque el mundo nomás no se acaba, nomás pa los que se van muriendo, chido y hay estamos pendientes".

rcm