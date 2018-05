Un gobierno donde la gente participe para una mejor ciudad: Lugo

León, Gto.

La candidata del PRI al gobierno municipal de Guanajuato, Ruth Lugo Martínez, señaló que ellos tienen toda la disposición de ofrecer un gobierno ciudadano, donde la gente participe en las decisiones para tener una mejor ciudad y también para devolverle la tranquilidad a la capital.

“Voy a la gente que es crítica, pero que también propone soluciones para la problemática de Guanajuato”.

La ex panista aseguró que las y los priistas, le han “tratado muy bien; he recibido una gran respuesta y me han cobijado muy bien, estoy tranquila y contenta”, con la candidatura.

Luego de un arranque en la comunidad de la Trinidad, dijo que se ha reunido con grupos de mujeres y ha logrado “establecer una empatía, compañerismo y solidaridad que es muy interesante y que no había encontrado”.

Señaló que aprecia mucho que hayan valorado su currículum y trayectoria y que hayan sumado, a una ciudadana, para competir por la presidencia.

Dijo que lo que se ha venido ventilando públicamente responde más bien a una campaña de desprestigio en su contra o en contra del PRI, “pero que finalmente, lo que vivo y siento es que estamos en una comunión, es que estamos armando un proyecto ciudadano para Guanajuato”.