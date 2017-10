GDL: más de 100 predios del centro, cambiados de uso público a privado

Guadalajara

Más de un centenar de predios que hoy están clasificados como de uso público –áreas verdes, equipamiento, restricción de infraestructura- en los planes parciales vigentes en el primer cuadro de la ciudad (distrito 1), han sido cambiados en los planes que fueron consultados en julio pasado, a usos que permiten proyectos privados de servicios y vivienda.

Sobre el dato duro, están casi de acuerdo las asociaciones vecinales ligadas al Parlamento de Colonias, que hicieron el análisis a solicitud de MILENIO JALISCO, y la coordinadora de Gestión Integral de Ciudad de Guadalajara, Patricia Martínez Barba. Los primeros señalan 105 predios en esas condiciones, la segunda, 102. Pero difieren completamente en la interpretación.

Para esas agrupaciones, se trata de una muestra de que la tendencia de la administración municipal es la entrega “de bienes y recursos públicos para negocios privados”, circunstancia que niega Martínez Barba, quien por un lado admite que 34 de esos casos fueron erróneamente cambiados, mientras el resto forma parte del proceso de redensificación de la ciudad que se ha detonado con base en el Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), impulsado junto con el sector privado, la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco.

El Parlamento de Colonias elaboró el ejercicio como un “botón de muestra” de lo que sucede en los siete distritos del municipio, donde 53 nuevos planes han sido propuestos para sustituir a los actuales. Son documentos rectores delos usos de suelo y densidades que están a punto de publicarse, tras recibir más de 2,800 observaciones que les hicieron los ciudadanos en los siete distritos.

El ejercicio del distrito 1, consistió en hacer un comparativo entre los planes vigentes y los propuestos, y dieron con 10predios que han sido cambiados con propósitos “privatizadores”. Esto lo objeta terminantemente Martínez Barba: “Querer descalificar de tajo, señalando abuso premeditado, es una agenda privada que no atiende al interés común de la ciudad”. No obstante, admite que 34 predios fueron erróneamente reclasificados, y deberán ser corregidos a su estado original.

En el análisis vecinal, realizado a solicitud de MILENIO JALISCO, los vecinos revisaron los planes vigentes del distrito 1 y los propuestos para sustituirlos por el Ayuntamiento de Guadalajara. Es un botón de muestra, pues no es siquiera el distrito más cuestionado ni el más codiciado por los desarrolladores inmobiliarios. El resultado en datos duros es que a 105 predios que tenían un uso público (no necesariamente propiedad pública) se les cambió el destino, lo que a juicio del organismo ciudadano, demuestra que el municipio camina a sustentar negocios privados con los bienes públicos (Anexos, gráficos con algunos ejemplos de ese análisis, y un listado pormenorizado de los hallazgos de esa revisión).

El trabajo, compendiado: diez subdistritos del distrito 1, que abarcan el centro del municipio y sus colindancias, incluidos los barrios de Analco, Mexicaltzingo y Santa Tere, la zona del Agua Azul, la colonia Moderna, la zona de Chapultepec, las colonias Americana, Mezquitán, Chapultepec Country, Colinas de la Normal, Barranquitas y Centro Médico. El perímetro lo conforman las avenidas Circunvalación, Belisario Domínguez-Calzada del Ejército, Washington-Agustín Yáñez y Unión-Américas.

Se cambia un “destino público al uso de suelo privado Comercio y servicios”. Esto se obtiene de comparar los planos vigentes de planes parciales con los que fueron sometidos a consulta pública en julio pasado, y que son la base de los que se publicarán en definitiva el próximo mes de noviembre.

“Muchos predios de propiedad pública que estaban clasificados como equipamiento y que están perfectamente precisados en los planes parciales (PP) de desarrollo urbano vigentes, ya no aparecen graficadas ni consignadas como equipamiento en la propuesta de planes parciales, ya que, están propuestos y cambiados para usos privados con la clasificación de ‘comercio y servicio’ (CS), lo cual es totalmente arbitrario, improcedente e ilegal”, advertían en una carta dirigida a las autoridades municipales, en julio pasado.

“Algunos de los ejemplos más significativos: la presidencia municipal de Guadalajara, de ser un ‘equipamiento’ en el PP vigente, ahora en el PP propuesto aparece con un uso ‘comercial y de servicios de impacto alto’. Lo mismo pasa con el Mercado Corona y el templo de La Merced, el edificio del PRI-Jalisco”, en relación al primer cuadro de la ciudad. Se cambia también el predio del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, en avenida Alcalde y avenida Maestros; y doce predios que el gobierno del estado detenta en la zona de La Normal, el complejo administrativo que fue construido durante la administración estatal de Alberto Orozco Romero, sin olvidar la oficina del registro civil número 1.



LA EXPLICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

MILENIO JALISCO solicitó a la coordinadora de Gestión Integral de Ciudad, una respuesta a los señalamientos de las agrupaciones civiles. La funcionaria entregó una nota a este medio.

“Actualmente nos encontramos en el proceso de revisión de las 2,882 observaciones ingresadas a las propuestas de los 53 Planes Parciales. Todas serán atendidas ya sea para corregir, modificar o argumentar su improcedencia”, acotó.

Y da pormenores: “34 predios fueron clasificados erróneamente como ‘comercio y servicios’ en la propuesta de planes parciales. Se corrige su uso como equipamiento. 38 predios que en los planes parciales vigentes están clasificados como equipamiento, cambian su uso a ‘comercio y servicios’ en la propuesta de PP, pues no se trata de servicios ni predios públicos. Son los casos de escuelas y hospitales privados, en predios que no están obligados a clasificarse como equipamiento al no ser de propiedad pública y de acuerdo a la definición que marca la legislación Estatal y Federal”.

El caso del subdistrito 6, Santa Tere, “dos predios fueron clasificados erróneamente como comercio y servicios en la propuesta de PP. Se corrige su uso como restricción para infraestructura (albergan instalaciones de CFE y Telmex). 4 predios (Subdistrito 06, Santa Teresita y Subdistrito 08, Chapultepec Norte) están clasificados como Espacio verde, abierto y recreativo en los Planes Parciales Vigentes, sin embargo son equipamiento, pues tres son escuelas públicas y uno es unidad deportiva, así fueron clasificados en la propuesta de planes parciales”.

Un predio (Subdistrito 06, Santa Teresita) “está clasificado como restricción de infraestructura en los planes parciales vigentes, pero son locales comerciales, por lo tanto se clasificó como ‘comercio y servicios’ en la propuesta. El cambio de uso de suelo del predio del CUCSH fue solicitado por la Universidad de Guadalajara, y se plantea en el contexto del Modelo de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), a través del cual se pretende aprovechar la colindancia con un corredor de transporte masivo, para incentivar el repoblamiento y el uso de suelo mixto”.

Respecto al predio municipal ubicado en Marsella, entre Pedro Moreno y Morelos, “la edificación tiene una falla estructural dictaminada por Protección Civil y el edificio debe demolerse. Se propone un cambio de uso suelo para recuperar ese espacio como un parque con equipamiento, comercio y servicios”.

Gobierno del Estado “solicitó el cambio de uso de suelo para 12 predios donde se encuentran La Normal, Edifico de la FEG, SIOP, SubSecretaría de Administración, Secretaría de Educación, Conjunto de predios del DIF Jalisco, CODE, Foro de Arte y Cultura, y Registro Público de la Propiedad, esto con base en el reciente acuerdo firmado entre los tres niveles de Gobierno y la iniciativa privada, para impulsar el repoblamiento de la ciudad, el acceso a vivienda asequible y la mixtura de usos de suelo a lo largo de los corredores de transporte masivo y en los Nuevos Entornos Urbanos Sustentables, establecidos en el POTmet [Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano], esto, como parte de la política nacional en la que se promueve el crecimiento al interior del municipio, mediante la cual se revertirá el fenómeno de dispersión urbana que ha implicado altos costos a los gobiernos para proveer de servicios básicos, y un impacto negativo en la economía familiar y calidad de vida de quienes se han visto desplazados”. En el mismo caso está el edificio del Registro Civil número uno.

Sin embargo, precisa la funcionaria, sobre este caso: “al ser susceptibles de ser considerados para abonar a una política de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), no necesariamente implica que vayan a ser convertidos a vivienda o comercio. Para esto se está desarrollando actualmente un Plan Maestro que permita plantear la mezcla ideal de equipamiento para servicios públicos, espacios públicos, servicios y comercio, así como proyectos de rendensificación”.

Más: “el predio municipal de Av. Maestros y Alcalde (Subdistrito 02, Colinas de La Normal), clasificado como espacio abierto se reconfigurará en el contexto de la Línea Tres del Tren Ligero, pues ahí se construye el Centro de Transferencia Modal y una de las principales estaciones del Tren Ligero”.

Otros tres predios son privados: una gasolinería y dos lotes “erróneamente” clasificados como “restricción de infraestructura” o “área verde”. Tres predios están pendientes de verificación de su uso de suelo actual.



CLAVES

Los detalles de análisis



*Subistrito 1, “Centro Histórico”. 13 predios con destino público cambian a destino privado como “comercio y servicios”. Guadalajara reconoce cinco casos erróneamente reclasificados



*Subdistrito 2, Analco. Siete predios cambiados. 3 de forma errónea según la autoridad



*Subdistrito 3, Mexicaltzingo. 13 predios reclasificados, cinco de forma errónea según la autoridad



*Subdistrito 4, Agua Azul. Cuatro predios reclasificados. Guadalajara admite tres errores



*Subdistrito 5, Americana-Moderna. 9 predios reclasificados. El ayuntamiento señala tres casos de error



*Subdistrito 6, Santa Tere. 5 predios reclasificados. Dos erróneamente y uno más, la propiedad pública en Marsella y Pedro Moreno, “con daño estructural”, cambiado



*Subdistrito 7, Mezquitán. 8 predios de usos públicos reclasificados. Guadalajara lo analiza de forma distinta: como polígonos Mezquitán y Mezquitán bis, y marca 9 predios erróneamente reclasificados



*Subdistrito 8, Chapultepec-Country. 16 predios reclasificados. Guadalajara lo denomina Chapultepec Norte y marca siete reclasificaciones erróneas



*Subdistrito 9, Barranquitas. 11 predios reclasificados. Sólo uno genera dudas al ayuntamiento: plazoleta de Belén y Maestros



*Subdistrito 10, Centro Médico. 7 predios reclasificados. Guadalajara reconoce un error (guardería del IMSS)



FUENTE: Análisis de asociaciones vecinales y Parlamento de Colonias; respuesta de la Coordinación de Gestión Integral de Ciudad de Guadalajara

