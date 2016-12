Surgen primeras manifestaciones contra “Gasolinazo”

Guadalajara

A menos de 48 horas para que sean implementadas las nuevas tarifas, Jalisco vio las primeras manifestaciones públicas de grupos ciudadanos en contra del incremento al costo del combustible, una de ellas tuvo lugar en la glorieta Minerva en Guadalajara, la otra en el municipio de Ocotlán.

El tema de la inflación, la competitividad con la posible llegada de nuevos distribuidores de combustible en un futuro, el cómo se dieron las votaciones en el Congreso, la depreciación del crudo, nada de eso importó, en la mente de los manifestantes una institución y un hombre son los responsables de lo que ocurre: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el presidente Enrique Peña Nieto, quienes fueron los principales protagonistas de las consignas que los ciudadanos usaron como reproche al incremento que entrará en vigor este primero de enero.

Cerca de las 17:00 horas de este viernes, alrededor de 60 personas se congregaron en el emblemático monumento para invitar a los automovilistas a que se unieran a la protesta, y llevaran en sus vehículos un mensaje “no al gasolinazo”, lo cual no resultó complicado, pues muchos de los automovilistas empatizaron con facilidad “súper de acuerdo con esto, no es posible que el gobierno con tanta reforma nos esté dando en la torre, ya basta, basta Peña Nieto, no se vale, México somos más que tú, cabrón”, señaló Marcela Flores.

Las redes sociales fueron la herramienta mediante la cual se organizaron los ciudadanos, “vimos el mensaje, nosotros venimos de Tlaquepaque, y nos dimos cuenta de la reunión, nos empezamos a convocar, nos reunimos más de 30 personas y ya van llegando más”, señaló Francisco Padilla.

En Ocotlán la protesta fue a manera de marcha por las calles del municipio, con un posicionamiento en la explanada de la presidencia municipal, “desde varios años los gobiernos federales han tenido la desvergüenza de asaltarnos abiertamente a todos los mexicanos, nos causa indignación y vergüenza el gobierno de Peña Nieto y el actuar de todos los legisladores federales”, señaló el convocante a la manifestación, Germán Sadday.

Los participantes de ambas protestas, coincidieron en que es posible que en próximos días más ciudadanos se vayan sumando a las manifestaciones y con ello se genere mayor presión hacia el gobierno, y de alguna manera revertir las decisiones que se han tomado en torno al combustible, pues de mantenerse, consideraron, afectará de manera severa a todos.

GPE