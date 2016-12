Guadalajara

Los automovilistas de la Zona Metropolitana de Guadalajara pagarán más por el litro de gasolina a partir el próximo 1 de enero de todo el país, pero los que carguen en Zapopan todavía más.

De acuerdo con la lista de precios dada a conocer ayer por la Secretaría de Hacienda, Guadalajara se ubica en la lista de las cinco regiones del país donde el litro de combustible será más caro la cual es encabezada por Puebla seguido de Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y algunos municipios del Estado de México.

Según la lista de precios máximos al público aplicados a las gasolinas y el diesel en la región denominada “Guadalajara” que incluye más de 40 municipios de Jalisco entre los que se encuentran Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Arenal, el precio de la Magna se venderá a 16 pesos con 52 centavos, la Magna a 18 pesos con 40 centavos y el Diésel a 17 pesos con 24 centavos.

En tanto la región “El Castillo” que comprende 15 municipios de Jalisco, entre los que se encuentran: Zapopan, El Salto, Chapala, Zapotlanejo y Tepatitlán los precios para la Magna serán de 16 pesos con 53 centavos, para la Premium 18.41 pesos y la Magna a 16.52; Premium a 18.40 y Diesel a 17.24 en la ciudad Pega más gasolinazo a Guadalajara y Zapopan La exvilla maicera será de los municipios donde costará más cara de todo el país. Se venderá 16.53 la Magna; a 18.41 la Premium y 17.26 el Diésel el Diésel se venderá a 17 pesos con 26 centavos.

En la región Zona de Distribución Centro contempla alrededor de 40 municipios y comprende a Puerto Vallarta, Autlán de Navarro, Arandas y San Juan de los Lagos, entre otros el precio de la Magna será de 16 pesos con 40 centavos, la Premium a 18 pesos con 17 centavos y el Diésel se venderá a 17 pesos con 49 centavos.

Duro golpe para la economía

Automovilistas, choferes y despachadores de gasolineras reconocieron que el alza de alrededor del 20 por ciento al precio de los combustibles a partir del 1 de enero será un duro golpe para la economía.

“Yo creo que nos va a pegar mucho porque si de por si los sueldos son muy bajos, ahora hay que quitarle lo que le vas a poner de gasolina al vehículo, no te va quedar nada, dijo Alfredo Pérez, un automovilista.

“Lamentablemente tenemos que usarla, así es que aunque suba dos o tres pesos no tenemos otra alternativa, aunque sí se va a resentir en el bolsillo”, dijo Juan Martín Gómez, automovilista.

“Está de la chingada para nosotros como taxistas, yo pongo 20 litros diarios entonces me van a quitar 50 pesos diarios y como está la economía nada más imagínese, todo eso es un robo, hace dos años subía cada mes centavitos, pero también se hacían pesos, este gobierno está de la fregada”, dijo Fernando Ávila, un taxista de Guadalajara.

Pero no sólo los taxistas se verán afectados, también los despachadores de combustible.

“Yo creo que se va a bajar el consumo, imagínate 2.54 pesos más el litro, ahora más cara que la leche, está cabrón, vendrán menos carros a cargar y nosotros nos mantenemos de las propinas y si no vienen carros no ganamos”, dijo Ricardo, un despachador de una estación de servicio.

Mientras tanto, los comercializadores de gasolina de la ciudad pidieron ayer que se normalice el abasto de combustibles.

“El problema es que no hay combustible, olvidémonos de que se incrementa a partir del 1 de enero, ahorita no hay combustible, hay que estar preocupados por brindar el servicio”, dijo Gamaliel Rodríguez.

No obstante dijo que el alza en el precio de las gasolinas provocará una disminución en el consumo. “La problemática principal se va a dar en lo que va a impactar en el consumidor, pero ahorita hay un desabasto importante, está complicado ahorita venimos de tratar de encontrar el producto y Pemex no nos sabe responder, no tiene producto, porque el producto le está llegando por tierra por Manzanillo y es mucho más lento llegar el producto que por ducto y si se va a agudizar no sabemos”, agregó Rodríguez.

GPE