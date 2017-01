Crisis de las gasolinas, por falta de reforma fiscal seria

Guadalajara

La falta de una verdadera reforma fiscal que incremente la base gravable, y sobre todo, que elimine los regímenes especiales que benefician a las empresas más poderosas del país, llevaría a su verdadero nivel el precio de la gasolina, es decir, los más de seis pesos por litro que cobra la Secretaría de Hacienda en impuestos deben ponderarse a la baja y empezar a cobrar impuestos justos, lo que significa incluir a los más ricos, advirtió el economista de la Universidad de Guadalajara, Enrique Valencia Lomelí.

El experto, en entrevista con MILENIO RADIO, destacó que el aumento a las gasolinas puede dar pie a un espiral inflacionario, y si bien, en general la economía mexicana se ha comportado con una inflación moderada, si se analizan solamente los productos de la canasta básica, esta afirmación no se sostiene. También criticó que los políticos ahora discutan y se arrojen culpas cuando deberían estar generando un verdadero plan de fortalecimiento económico: la oportunidad es fortalecer mercados locales –cuya huella de carbono es obviamente menor- y apoyar de forma decidida a las pequeñas y medianas empresas, las grandes empleadoras a nivel nacional. Respecto a los ciudadanos, recomendó reducir su dependencia del auto y en general, sus consumos, además de “vigilar temas como el pago de afores y ahorro, que es lo que a largo plazo es la respuesta a esto”.

No podemos ver esta medida aislada, como si fuera algo totalmente nuevo; en la política económica de los últimos años, se sigue la tendencia general de las políticas de 35 años, y se había dicho que los subsidios a las gasolinas tenían que ir desapareciendo, no es algo nuevo; quizás nos agarra por sorpresa por el momento y el tamaño del incremento, pero es parte de una política económica que llevamos desde hace años […] siempre es el mismo discurso, no se preocupen, nos va a ir muy bien, vamos a ser un país competitivo, y lo que hemos visto para nuestros bolsillos y para la vida económica nacional, es que los cambios no se han dado, somos de los países con menos crecimiento en América Latina y en el mundo”.

Agregó: “la presidencia y las autoridades hacendarias están diciendo que en 2013 hubo un subsidio de 100 mil millones de pesos para las gasolinas, enorme, y que ese subsidio se lo llevan los que tienen más capacidad de compra, más ingreso, es decir, los más acaudalados propietarios de automóviles; y es cierto, efectivamente se trata de un subsidio regresivo […] pero no solo va a impactar a los poseedores de automóviles, sino que va a impactar por el momento con alzas, y va a tener repercusiones importantes en la canasta básica, los precios de los alimentos van a aumentar, y si le sumamos la devaluación que también provoca aumentos, el llamado gasolinazo va a llevarse buena parte del incremento salarial”.

Lo que tampoco dice la presidencia es que “hay una gran cantidad de medidas que se han dejado de hacer, y al no hacerlas, beneficia no solo a los que tienen automóviles, sino al 1.5 por ciento de más altos ingresos, es decir, los propietarios de las grandes empresas; una reciente investigación documenta condonaciones de impuestos de 200 mil millones de pesos en los últimos años, beneficios que van a un pequeño grupo”, y que si se cancelara, resolvería el tema del subsidio y habría recursos para el desarrollo.

- Digamos que es la reforma fiscal verdadera.

- Sí, es ese el asunto; hay medidas de política económica que no se hacen y ahora en este momento de crisis y devaluación, en que se toman medidas de recortes presupuestales, dicen: tenemos que salir a tomar medidas que no sean regresivas, en beneficio de los grandes o los ricos de este país o de las grandes empresas; eso debería estarse haciendo desde hace mucho tiempo y no se hace, pero parece que los 100 mil millones de pesos, del subsidio de la las gasolinas, que son mucho, se quedan cortos frente a la gran cantidad que no se captan en el estado por no hacer una reforma fiscal a fondo.

- Y en el contexto de ascenso de Donald Trump, que prometió menos impuestos en su país, no se ve que se animen, pues habrá una guerra feroz por no perder inversionistas…

- Sí, estamos en una situación difícil; y hablando de la planeación y el desarrollo, lo que dice presidencia es que construir una refinería es muy caro y vamos a gastar mucho, y por eso compramos gasolinas en el exterior, pero es una visión de muy corto plazo, absurda, ridículas; por ejemplo, se había autorizado la construcción de una refinería en 2008, se hicieron cosas mínimas como arreglar el terreno, arreglar la barda, y se dejó; el presidente Peña abandonó la idea de hacerla, ‘no, mejor compramos afuera’, esa es una ausencia de política industrial muy severa, lo que necesitamos, al ser un país petrolero, es arreglar las refinerías y en un corto plazo no se puede.

GPE