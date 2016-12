Cierre de gasolineras no implica desabasto: Onexpo

Durango, Durango

La serie de factores que detonaron en Durango capital el cierre del algunas estaciones de servicio gasolinero durante los últimos dos días, no implica que haya desabasto, comentó el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Carlos Mijares.

Comentó que la gran afluencia de personas en horarios similares, hizo que el combustible se agotara durante horas, pero de manera simultánea, las pipas abastecedoras se encontraban surtiendo del producto.

Pidió a los ciudadanos tomar calma en estos momentos, ya que se han tomado las medidas necesarias para evitar un posible acaparamiento, al no despachar gasolina en tanques que no sean los de los automóviles, con lo que queda descartado que sea una estrategia para vender con los nuevos precios luego de los primeros minutos de enero.

Indicó que desde las oficinas de Onexpo, se tomó esta decisión para evitar cualquier tipo de abuso, por todos los factores que durante los últimos días se han dado, como las compras de pánico.

Destacó que el comprar de manera adelantada y esperar durante largo tiempo para ser atendidos, hará que consuman más combustible y el gasto se incremente.





Explicó que más combustible gastarán en las largas filas que se deben de hacer para poder acceder a la compra, es decir, no cambiará la situación de los costos, además que los gasolineros no son quienes fijan los precios y no se puede vender el producto con otra cifra.

Otro de los puntos mencionados, es que durante el jueves, fueron 10 las estaciones de servicio cerradas por falta del gasolina.

Pero el cierre se dio porque durante los dos días anteriores, las largas filas de clientes terminaron con el abasto solicitado por los dueños de los negocios.

Complementó al mencionar que las estaciones de servicios que se encuentran cerradas son las que más venden.

JFR