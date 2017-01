Venta de gasolina no cae en NL pese a los nuevos precios

Monterrey

A pesar de la serie de boicots que se promovieron a través de redes sociales en contra de las gasolineras por el aumento de hasta 20 por ciento en el precio para este 2017, los despachadores y encargados no han visto un cambio significativo en la afluencia de clientes.

MILENIO Monterrey hizo un sondeo en gasolineras del área metropolitana, donde los despachadores aseguraron que el nivel de ventas es el que normalmente tenían el año pasado.

Un trabajador de una gasolinera ubicada en la avenida Garza Sada, quien prefirió omitir su nombre, dijo que en los tres días que van del año, la carga de trabajo ha sido normal, aunque sí es menor a la afluencia que se dio en el cierre de 2016.

“Ahorita el trabajo está tranquilo, como normalmente está; la semana pasada es cuando sí estuvo cargadito, mucha gente llenó su tanque”, comentó el empleado.

Según Petróleos Mexicanos (Pemex), en la época decembrina, las ventas de gasolina se elevan entre 40 y 50 por ciento.

Por ello, las estaciones de servicio lucen vacías en los primeros días del año, coincidieron despachadores de diferentes gasolineras.

“Estamos igual que cualquier otro día, no hay más ni menos. Por lo general hay mucha venta en fin de año, o en quincena, y ahorita no es ninguna; estamos en un día normal de ventas, como cualquier otro. Eso de que no iban a comprar gasolina, pues yo no lo veo aquí al menos”, dijo un empleado de una estación de servicio ubicada en el centro de Monterrey.

A tres días del aumento de precios de la gasolina, se han presentado protestas y bloqueos en distintas entidades de la República Mexicana.

Hasta ahora, en Nuevo León no se han reportado grandes manifestaciones, a pesar de que la entidad fue una de las más afectadas por el alza en los precios del combustible.