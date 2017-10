Que no le gane la prisa a nadie o la desesperación: PAN

Tamaulipas

El presidente estatal del PAN, Francisco Elizondo Salazar afirmó que la designación directa para elegir candidatos es una forma de blindarse de intromisiones de otros partidos o grupos de poder y es un método que abre la puerta a propuestas ciudadanas.

En entrevista exclusiva para MILENIO Tamaulipas, el dirigente dijo "que no nos asuste absolutamente nada", y también pidió que no le gane la prisa a nadie o la desesperación.

¿Cómo le fue en la reunión de la Comisión Permanente, donde se acordó el método de designación directa para seleccionar candidatos en el 2018?

Acción Nacional tiene tres métodos y hay tiempos dentro del partido en los cuales se presenta ante la autoridad electoral el método. AN en base a la experiencia de las elecciones pasadas, que hubo buenos resultados y en donde ahorita AN se encuentra en un proceso de construcción de un frente ciudadano que ya fue autorizado por el INE y que en los primeros días de diciembre se concrete, la Comisión Permanente conformada por un porcentaje de consejeros estatales, llegó al consenso de que era necesario que se utilizara en Tamaulipas el método de designación.

¿Se evita el desgaste de una elección interna?

La ventaja de este método es que se elimina la intromisión de otros partidos políticos y de grupos de poder de cualquier área o influencia dentro de algún municipio o región, creo que es lo mejor.

Es la forma que se le brinda a la ciudadanía la oportunidad de participar, ¿de qué forma?, con diferentes mecanismos como pueden ser las encuestas, los sondeos de opinión, que son una herramienta más que se toman en cuenta, pero también la trayectoria de quien aspira a un cargo de elección popular.

Acción Nacional es un convencido de que no necesitamos llegar a un oportunismo, Acción Nacional llegó en base a un proyecto, a una meta bien definida y con los tiempos acordes a cada realidad y por eso en cada lugar debe ser de la misma sintonía.

Tamaulipas ha vivido en muchos años elección tras elección, tuvimos elección en 2013, en 2015, 2016, 2018 y tendremos elecciones en 2019 a diputados locales, es la primera ocasión que en Tamaulipas estarán en juego los 43 ayuntamientos, la propia ciudadanía va a decidir si le da el aval o no al alcalde en turno, la preocupación de AN son las respuestas que tendremos hacia los 24 alcaldes emanados de nuestro partido, sin dejar por un lado la paridad de género, ojo, paridad, no igualdad, y en la paridad es 50 y 50, tema difícil para todos los partidos políticos y en ese sentido estamos trabajando con el tiempo que nos marca la autoridad electoral, y nuestro partido.

¿Cómo se van a ir dando estos tiempos, para cuándo prevén estar emitiendo las convocatorias de acuerdo con lo que rige el calendario electoral?

Es una elección en la cual los partidos podrán registrar a sus candidatos hasta el mes de enero, por lo tanto, tenemos suficiente tiempo para estar trabajando, hoy en día, por un lado el trabajo del partido hacia la conformación de los nuevos cuadros y de todo este equipo de trabajo es fundamental, que no nos gane la prisa absolutamente a nadie, ni la desesperación, algo de lo que debemos echar mano como herramienta de trabajo, es tener paciencia y la paciencia se adquiere en base al trabajo que se ha estado realizando y es cuando puedes sentir la confianza de decir que las cosas se están haciendo bien. Acción Nacional va a salir con sus mejores candidatos y candidatas.

¿Aunque no sean del partido? Ya ve que en Tampico está el caso de Eduardo Hernández.

Tenemos el caso de San Nicolás, donde no tenemos ningún militante, y el candidato que salga, va a salir ciudadano, que no nos asuste, absolutamente nada.

¿Ya son otros tiempos?

Nadie tiene porqué asustarse, digo, cada ciudadano tiene su propia aspiración. Y su derecho constitucional además.

Eso es igual, si todos los ciudadanos que levanten la mano y quieren participar, se quieren ajustar a los tiempos, a las políticas de un partido político, eso ya es otro tema y eso no lo decide un presidente de un partido, ni lo decide un comité, lo decide un consejo, y el consejo o la Permanente es quien al final de cuentas van a tomar la decisión.

¿Y cómo armonizarlo con aquellos panistas que defienden la doctrina y los principios del partido, incluso el exalcalde Arturo Elizondo decía que no ve candidato de otro partido porque no cree en cambios de ideología radicales?

Cuando llegue ese momento, en la vida personal de cada uno, será la lucha interna de poder decir, primero, ante tu familia, ante proyectos personales, de decir sí aspiro y sí puedo y sí voy a llegar, posteriormente, conocer de para que todos aquellos liderazgos que en un momento dado no estén acordes, tratar de unificar, porque un candidato si obtiene el triunfo, va a gobernar para todo un municipio.

Hoy en día lo primero que Acción Nacional busca y que ha buscado a través de los años, es tener personas honestas, responsables, trabajadoras, que estén acordes a las necesidades de rendición de cuentas, de transparencia, que tengan una conducta intachable y puedan responder a los intereses de la ciudadanía, es un sacrificio, es un trabajo, es una parte en las cuales le quitas un tiempo a tu familia para dedicárselo a todo un municipio.

¿Se activarán esos filtros?

Hay muchos filtros en el transcurso de la vida personal, hoy en día las fi guras no se hacen de la noche a la mañana, la trayectoria de un ciudadano, un empresario, un líder natural, está fincada en la responsabilidad de cómo ha cumplido con las metas que se han impuesto y de esa forma, no debe existir ningún problema.

Como responsable de un partido político puedo decir que al final de cuentas ese tema va mucho más allá de lo que tengamos como un proyecto particular. AN vive en Tamaulipas una lucha mucho muy fuerte, con una gran responsabilidad de ser un gobierno estatal.

¿Y los que no están de acuerdo en las designaciones porque lo ven como un dedazo, se les va a escuchar?

Siempre se ha escuchado a todos los militantes que tengan alguna discrepancia, AN si algo ha tenido es que existe una libertad plena de que se puedan manifestar de una forma u otra, sin embargo, llegan a los consensos.

A raíz de ese feeling que se toca aquí en Tampico, en donde hay quien ha levantado la mano como señal de inconformidad, tiene sus representantes en la Comisión Permanente y ahí lo aprobaron y se hizo con el conocimiento.

Ahora, también traen lo suyo, los posibles externos, traen estructura a lo mejor.

Si recordamos bien a nuestro presidente nacional, habla mucho muy claro, AN tiene que ciudadanizarse, tiene que ir con la ciudadanía, somos 10 mil 400 militantes en actualización, vamos a oscilar entre 7 mil y 7 mil 500 y en Tamaulipas el padrón es de 2 millones 400 mil ciudadanos, entonces yo creo que el liderazgo de cada uno es estar hacia el interior del partido por un lado, y el otro en la conformación de fuerzas que al final de cuentas van a lograr que se obtengan los triunfos en nuestro estado.

¿Alguien se ha ido para apoyar a Margarita Zavala?

Hasta el momento no hemos tenido ninguna baja. Pueden existir brotes de inconformidad, son naturales, pero lo que te puedo decir es que muchísimos más tamaulipecos están esperando que se abra el padrón para poder ingresar al PAN, son muchos más los que quieren entrar que los que quieran salir.





JERR