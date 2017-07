Ganaderos claman ayuda ante mortandad de reses

Reynosa

Existe preocupación por la mortandad de ganado que se ha registrado al norte de la entidad, derivado de la intensa sequía y una plaga fuerte de garrapatas, y sin que reciban ningún tipo de apoyo por parte del gobierno.

El presidente de la Asociación Ganadera Regional en Reynosa, Gildardo López Hinojosa, dijo que a la fecha unas 250 reses han fallecido en el norte del estado, por ello hizo un llamado a los gobiernos estatal y federal para que aterricen apoyos que les permitan mitigar los problemas por los que atraviesa el sector.

"El agua no nos ha llegado, seguimos en una tremenda seca en todo el norte de Tamaulipas, las aguas han tardado mucho, en los ranchos estamos teniendo decesos ya de ganado por la falta de alimento sano y fresco, tenemos al ganado comiendo comida seca y esto no les nutre. Estamos empezando a entrar en una cris de tener bajas en el hato ganadero", señaló.

López Hinojosa destacó que a pesar de que los ganaderos siguen implementando proyectos como destetar a temprana edad a los becerros para poder salvar las vacas, lamentan lo que sucede en cuanto a la falta de alimentación por la falta de lluvias y sin apoyos por parte de las autoridades.

"Tenemos el reporte de 250 animales adultos en el norte del Estado de Tamaulipas que han perecido por falta de alimento o por falta de agua, algunas por una epidemia de garrapatas; hubo un brote muy fuerte el mes pasado, incluso hasta en la ciudad llego la garrapata, hasta en perros y gatos", explicó el representante ganadero.

"No hay ningún apoyo, el gobierno en este momento está enfocado en otras problemáticas, pero en el rubro primario no vemos nada de apoyos para mitigar la intensa sequía que ya está azotando a todo el estado y ellos están con los brazos cruzados y no mandan apoyo para el sector agropecuario y ganadero", recalcó.

Cuestionado sobre el anuncio reciente que hizo el gobernador para inyectar más recursos al campo tamaulipeco, López Hinojosa dijo que "el gobierno siempre hace anuncios pero los ganaderos siguen esperando, porque la principal queja del gobierno es que no le llegan los recursos de la federación y si no le llegan a él, a nosotros tampoco", expresó.

En ese sentido el representante ganadero dio a conocer que aún continúa parado el Progran ganadero, el Proagro ganadero porque el gobierno asegura que sí les va a llegar, "pero no les dicen cuándo".





JERR