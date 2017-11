El corrido de 'Williams', el gallo que murió enamorado

San Pedro, Coahuila

Francisco Javier, mejor conocido como 'Pancho Paco' Javier, quien vive en la colonia Miguel Hidalgo, contó la triste historia de su gallo que en vida se llamaba “'Williams'”, a quien adoptó como su mascota, aunque más que eso, era su fiel amigo.

Pancho dice que su gallo perdió la vida por andar de enamorado, al meterse a un gallinero ajeno para conquistar a las 'pollitas', sin contar que al salir de su aventura, los perros que cuidaban el gallinero cobrarían con su vida la ofensa del gallo enamorado.

Cuenta Pancho que el pasado martes 14 de noviembre, como todos los días, escuchó el canto de su gallo y despertó, salió a su patio para darle de comer y jugar un rato, comenta que se metió a su casa nuevamente y no lo volvió a ver.

Cuenta Pancho Paco Javier, que todo el día lo anduvo buscando, hasta publicó en las redes sociales que le habían robado su gallo, por el que andaba muy preocupado.



De acuerdo a la versión que da Pancho, 'Williams' brincó hacia el patio de sus vecinos, donde hay 'pollitas' muy jovencitas, a las que su gallo andaba enamorando.

'Williams' no pudo contener su deseo por ellas, pero como todo gallo enamorado, no midió el peligro y ya cuando salía del gallinero ajeno, los guardianes, unos perros bravos, lo atacaron hasta quitarle la vida.

Todo a los ojos de las pollitas por las que había arriesgado su plumaje.

Pasó un día entero y por la mañana del miércoles, un vecino le dijo que 'Williams' estaba muerto, que había sido atacado por los perros.

Pancho no pudo contener el llanto al ver a su amigo fiel totalmente desplumado y con graves heridas en su cuerpo.

''Williams'' pasó a la historia como el gallo que dio su vida por unas pollitas, su deseo carnal fue mucho y arriesgo el plumaje por tener un momento de placer.

Ahora, Pancho ya no escuchará el canto de su amigo por las mañanas, ya no saldrá a darle su almuerzo matutino, pero lo más triste, ya no verá las conquistas de ''Williams'', del que dijo, sí era un gallo muy enamorado, al que no se le iba ninguna 'pollita' viva.

Pancho brinda esta reflexión, moraleja o como se le quiera llamar, el 'Williams' perdió la cabeza y murió sólo por un momento de placer.

rcm