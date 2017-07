Dan galardón Corazón de León a "Las Patronas"

Guadalajara

El mítico auditorio Salvador Allende de la Universidad de Guadalajara (UdeG) se llenó de aplausos para recibir a Norma Romero Vázquez, dirigente de Las Patronas, la agrupación de mujeres que la tarde de este martes recibió el galardón Corazón de León que entrega la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) en reconocimiento a trayectorias destacadas, esta vez por la ayuda humanitaria que ellas encabezan.

Las Patronas han auxiliado y alimentado a miles de migrantes centroamericanos que transitan por la comunidad de Guadalupe (La Patrona) en el municipio Amatlán de Reyes de Veracruz, desde hace 23 años.

"Estos reconocimientos son compromiso para seguir haciendo las cosas cada día mejor. Es un compromiso con todos los que han creído en nuestro trabajo, con toda la gente que le ha apostado en que las cosas sí se pueden hacer. No debemos ponernos límites como personas, que nosotros podemos realizar nuestros sueños... también nosotras tenemos el sueño de que esto cambie", dijo Norma Romero tras recibir el galardón que la FEU otorga por novena ocasión.

En su mensaje ante mayoría de estudiantes, Romero compartió que alguien le dijo que no cambiaría al mundo dando de comer a migrantes, a lo que respondió convencida: "¿Y quién te dijo que quería cambiar al mundo?... Quiero cambiar yo".

Aseguró que los cambios empiezan por cada uno e invitó a los jóvenes a no dejar de luchar, como lo hacen los migrantes que a pesar de la violencia en su país, se sienten orgullosos de su patria, como los mexicanos de la suya.

"Sí fue difícil para nosotras, difícil al empezar porque siempre decían estas mujeres están locas. No saben a quién están ayudando, a delincuentes, a personas que son criminales, que expulsa su país, que no los quieren. Y no es así: tenemos 23 años y lo que les puedo decir es que son personas muy agradecidas, son personas muy admirables que nos han enseñado sobre todo el valor humano", sostuvo.

La dirigente de Las Patronas arrancó más aplausos cuando aludió al presidente de los Estados Unidos, quien ha denostado a los migrantes mexicanos y al país.

"Este señor Donald Trump no va a venir a jodernos, porque México es rico", afirmó, por lo que invitó a un cambio de cada uno para hacer de este un mejor país.

Al final, la idea de estas doce mujeres -han ido y venido otras pero no se han quedado porque no hay paga, dijo- es compartir con las personas migrantes un espacio donde compartir también el amor y sus sueños.

El galardón Corazón de León le fue entregado por el presidente de la FEU, Jesús Arturo Medina Varela, quien previamente hizo una crónica de la trayectoria de Las Patronas desde el primer día en que Norma Romero dio un pan a solicitud de un migrante.

En el acto estuvo presente, en representación del rector general de la UdeG, el vicerrector ejecutivo Miguel Ángel Navarro, quien dio la bienvenida y abrió la ceremonia de reconocimiento a las doce mujeres que conforman la agrupación de Las Patronas.

Al término de la ceremonia se firmó un convenio de colaboración entre la FEU, el Hospital Civil de Guadalajara y el Ayuntamiento de Zapopan para echar a andar el proyecto de atención integral a la salud de los migrantes, bautizado como Home, firma que atestiguaron la propia Norma Romero y el padre Alejandro Solalinde, quien fue galardonado Corazón de León en 2011.

