Valencia se desiste de amparo, continúa proceso para Fiscal Anticorrupción

Gabriel Valencia López se desistió la mañana de este martes del amparo que solicitaba ante la justicia federal en el proceso de elección del Fiscal Anticorrupción en Jalisco en el que era aspirante. Acudió al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo para hacer el proceso respectivo.

En entrevista con MILENIO JALISCO, afirmó que la decisión fue tomada tras mantener un diálogo constante con la sociedad civil y la petición para que dejara el proceso y así pudiera continuar la designación del fiscal Anticorrupción. Negó que su actuar se debiera por un llamado del gobernador o de algún partido político.

“Queda patente que el gobernador es el que ha actuado mal y de forma incorrecta e indebida al proponer en una primera terna a perfiles que ni siquiera participaron en la evaluación del Comité de Participación Social. Y en la segunda terna hace un acto discriminatorio hacia mi persona por el simple hecho de tener un hermano diputado”, dijo Gabriel Valencia.

Aseguró que continuará trabajando con las organizaciones de la sociedad civil para combatir los actos de corrupción realizados por las autoridades. Y afirmó que su proceso legal demostró que el gobernador Aristóteles Sandoval cometió errores en la integración de las dos ternas enviadas al Congreso.

“No he actuado en esta situación por los dichos de cualquier gobernador, por los dichos de un partido político, por los dichos de cualquier autoridad, no, es una decisión que he tomado yo en lo personal y nadie influye en mis decisiones, el único que influye en mis decisiones soy yo”, agregó.

Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador de Jalisco, celebró el desistimiento de Gabriel Valencia y aseguró que dicha decisión fue triunfo “de todos”, pero destacó el trabajo realizado por la sociedad civil y las cúpulas empresariales.

“Se ha logrado porque no tenía ruta, el fondo que finalmente que íbamos a combatir lo hubiésemos ganado porque ha demostrado el ejecutivo estaba del lado de la gente. Aquí quiero decirlo, es un logro de todos”, afirmó el mandatario estatal.

