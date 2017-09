Alfaro anuncia que definirá su futuro político a mediados de noviembre

Guadalajara

Muchos lo dan por virtual candidato a gobernador. Incluso por virtual ganador de la gubernatura. Sin embargo, el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, reiteró que aún no ha decidido su futuro, y que será hasta mediados de noviembre cuando lo defina.

"Estoy muy tranquilo, no tengo prisa por decidir si soy candidato o no. No tengo obsesión de nada, estoy muy orgulloso de ser presidente municipal de Guadalajara", sostuvo en conferencia de prensa.

En este sentido dijo que sin distraerse de su labor en Guadalajara, trabajará en el proyecto de refundación de Jalisco, y en explicar a los jaliscienses por qué es necesario.

Respecto a las descalificaciones sobre su persona que en la víspera lanzó Andrés Manuel López Obrador, presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), reiteró la postura que compartió la noche de este jueves a través de Twitter, tras admitir que apoyó al tabasqueño en dos procesos electorales.

"Ayudé a Andrés, no tengo otra cosa que decir que lo único que hice fue defender la convicción que ya tenía, de que México necesita una transformación de fondo y él la podía impulsar. Y por supuesto, me da mucha lástima ver cómo ha ido evolucionando su liderazgo, la cerrazón con la cual hoy se maneja, con la manera como se expresa cuando las cosas no son como él quiere, pero por respeto a lo que Andrés fue, yo no voy a decir nada contra él, no voy a responder.

Enrique Alfaro refrendó la idea de construir un frente ciudadano para competir por la presidencia de México que cumpla con tres condiciones; que "las burocracias partidistas no quieran imponer su ley", que no se forme alrededor de una persona, sino de un proyecto de nación y se de la firma de un acuerdo para establecer "un gobierno de coalición".

Si ese proyecto no cumple estas condiciones, Movimiento Ciudadano no apoyará la coalición, aseveró.

Será hasta conocerse que pasará con el proyecto nacional, que el primer edil tapatío dará a conocer su futuro político en el ámbito local.

A pregunta expresa respondió que no descarta la reelección y resaltó su gusto por la administración municipal en la que lleva años como secretario general, regidor de oposición y dos veces alcalde.

"En el caso de mi ruta personal, lo que yo puedo decir es que todavía me quedan varios meses como presidente municipal", afirmó.

