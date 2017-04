Pemex actuó irresponsablemente ante fuga de gasolina, señala alcalde

Guadalajara

Petróleos Mexicanos (PEMEX) reaccionó de manera lenta, negligente y con irresponsabilidad ante la fuga de combustible registrada durante la noche del martes y madrugada del miércoles a 500 metros del fraccionamiento Los Encinos, en Tlajomulco, señaló el presidente municipal de dicho municipio Alberto Uribe Camacho.



Dichos señalamientos lo realizó tras la tardía reacción que tuvo el área de Pemex Seguridad para llegar al sitio de la fuga al tratarse de un sitio cercano a una zona habitacional y en la que se puso en riesgo la vida de hasta tres mil personas a causa de lo que era una nueva ordeña de combustible a través de una toma clandestina.



"Nosotros tuvimos información desde las 11: 15 aproximadamente de un fuerte olor a gasolina (...) Reportamos a Pemex seguridad a las 12:10 de la noche. Pasaron dos horas 30 minutos en que Pemex Seguridad llegó a la escena. O sea es la absoluta irresponsabilidad con todo respeto (...) yo aquí los responsabilizo a ellos, si hubiese habido un accidente y lo hay por un tema de fuga de gasolina", dijo Alberto Uribe en entrevista para MILENIO RADIO.



Al primer edil de Tlajomulco le parece sorprendente que el personal de Pemex haya tardado más de dos horas para llegar al servicio. Lamentó que continúen registrándose este tipos de robos a la empresa paraestatal del gobierno federal e hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para que se tomen las previsiones necesarias.



"Muy trágico me parece lo que le está pasando a Pemex, que triste que le roben gasolina en sus narices, que triste que no le metan tecnología, que pena la reacción dos horas y media después pero déjame decirte más cosas, en cuanto taparon a las 3:30 o 3:40, no me acuerdo, (...) a partir de ese momento los señores se retiraron del lugar, no han regresado", afirmó el presidente municipal de Tlajomulco.



Los empleados de Petróleos Mexicanos no se quedaron para participar en la remediación del daño ambiental provocado por la fuga. Incluso, el gobierno municipal de Tlajomulco tuvo que adquirir diez barriles con un costo de 600 dólares cada uno, para quitar el olor a gasolina y también generar un cerco de protección. Una de las respuestas dadas por personal de Pemex por la tardanza fue que los empleados eran sindicalizados. Por otra parte, no llegaron al lugar agentes del Ministerio Público para tomar fe de hechos.



Ante tales hechos se reconoció que la tierra habría presentado afectaciones ambientales, por lo que se espera que dicha fuga no haya afectado mantos freáticos. Las dependencias del gobierno de Tlajomulco como la Fiscalía Ambiental y otras como Protección Civil trabajaron durante el día de ayer para determinar los daños causados en la zona.



Alberto Uribe Camacho afirmó que durante su administración se han registrado un total de ocho fugas y la de ayer fue en la que se tuvo que realizar una evacuación de vecinos. Durante la administración de Ismael del Toro también se registró un desalojo en la colonia Chulavista.

SRN