Mitigan el frío y se ahorran gas, cocinando con leña

Una torre de humo señala la ubicación del fogón que calienta una olla grande llena de caldo de res y a un costado doña Tere aprovecha para calentarse, porque "el frío se siente muy feo aquí al lado de la laguna" del Chairel.

"Aquí estoy preparando la comida y para este frío fuerte decidí hacer un caldo", dijo una de las habitantes de la colonia Pescadores, a la orilla de la laguna del Chairel, que le pone sazón a la comida de su familia, mientras mueve los leños del fuego en su patio.

La señora cuenta que al hacer el fuego en su patio mata dos pájaros de un tiro: "Me ahorro los setecientos pesos que me cuesta comprar el gas y me mantengo caliente en este frío que está muy feo, que te cala hasta los huesos".

Allí mismo, en la colonia Pescadores, la señora María Luisa Rodríguez también prepara en caldo unas costillas de res que compró para comer y, mientras empuja la leja para que la lumbre arrecie, cuenta que "es un antojo por cómo está el clima".

No puede evitar ahumarse la ropa, pero eso es lo de menos, ya que ante 4 grados de sensación térmica que se registró en el sur, la lumbre en su patio también sirve para darle calor a los diez perros que tiene como mascota.

En la colonia Pescadores, Sauce y Sembradores de la Amistad, las cuales se ubican a un costado de la laguna del Chairel, es común sentir el olor a humo proveniente de fogones con los que se cocinan los alimentos y se calientan la familias.

De acuerdo a datos proporcionados por Eduardo Morales López, director de Protección Civil, aún en Tampico hay quince colonias o sectores en las que sus habitantes deciden cocinar en base a leña, lo cual se incrementa en esta época del año.

Se trata de colonias como la Morelos, Luis Donaldo Colosio, Solidaridad, Voluntad y Trabajo, así como algunos sectores que son considerados céntricos, como el perímetro de la laguna del Carpintero en donde destacan colonias como Tolteca, Anáhuac y Barandillas.

Incluso, de acuerdo a un recorrido que pudo hacer MILENIO Tamaulipas, en algunas viviendas cercanas al centro y ubicadas en colonias como Cascajal y Nacional, aún hay familias que prefieren cocinar con leña.

Sin embargo, el caso de María Luisa y doña Tere son solamente una muestra de las familias que en Tampico aún tienen que tomar algunas medidas para protegerse de las bajas temperaturas porque viven en casas de madera o tienen techo de lámina.

La señora Tere explica que "el uso del fuego para hacer la comida y disminuir el frío es una cuestión de ahorro, ya que ante la necesidad, de darle más a la familia con menos, esto se ha convertido en una opción".

De acuerdo a información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que data del 2010, en Tampico existen poco más de 8 mil personas en condición de pobreza extrema.

"En el entendido de que la pobreza extrema pueda ser un factor para ser vulnerables al frío en Tampico, es el único indicador que podemos tener al respecto", indicó Eduardo Morales López, responsable de Protección Civil en el puerto.





