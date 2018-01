Sigue alerta por frío en carreteras de Coahuila

Saltillo, Coahuila

Ante la llegada del frente frío 23, esta mañana se reunió el Comité Estatal de Atención a Emergencias, bajo coordinación de José María Fraustro Siller, Secretario de Gobierno de Coahuila.

Revisaron la colaboración que existe entre las diversas corporaciones y se determinó que se mantendrá informada a la ciudadanía mediante los medios de comunicación y redes sociales del Gobierno del Estado sobre las condiciones de carreteras, brigadas y albergues.

Expresó que la prioridad es que esta labor sea preventiva, tomar acciones claras según sean las condiciones del clima y destacó que entre las recomendaciones prioritarias a tomar en cuenta están la de proteger a los niños y a las personas de la tercera edad, quienes son los más vulnerables.

Esta situación prevalecerá en la entidad uno o dos días más, pero no con la intensidad y las temperaturas que se registraron la mañana de este miércoles.





Insistió en no salir de casa en caso de no ser necesario y estar al pendiente de las indicaciones y comunicados que emita Protección Civil.

Recordó que la carretera 57 es una vía por la que transitan 18 mil vehículos diariamente y su cierre afecta de gran manera otros tramos carreteros de la entidad aunque de ser necesario, se harán cierres viales en coordinación con la Policía Federal, Caminos y Puentes Federales y los municipios.

En ese sentido, indicó que por ello se congregó en un punto del tramo Ojo Caliente-Los Chorros el Comité de Atención a Emergencias.

Agregó que la Secretaría de Educación ya tiene determinados sus parámetros y criterios con los cuales los niños pueden asistir o no a la escuela, "en las situaciones como las que estamos viviendo, lo mejor es que no vayan para no exponerse a accidentes viales o contraer males respiratorios", abundó.

Informó que en la página web del Gobierno del Estado, en el área de Protección Civil, se estará dando un reporte extenso sobre los aspectos más importantes como carreteras, albergues, puentes vehiculares, acciones para prevenir a la comunidad y que puedan estarlo consultando de manera puntual y con información actualizada.

Se informó además que el reporte de la Dirección de Protección Civil de personas albergadas hasta este miércoles 17 de enero es el siguiente: en Torreón 25, en Saltillo 20, en Monclova 12, en Frontera 4, en Piedras Negras 3 y en Ciudad Acuña 54.

dcr