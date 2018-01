Falta infraestructura en NL ante frentes fríos: PAN

Monterrey

Luego de que especialistas anticiparon la llegada de más frentes fríos a Nuevo León, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso local, Arturo Salinas, advirtió que la zona metropolitana no cuenta con la infraestructura adecuada para este tipo de situaciones.

Dijo que el cambio climático llegó y que se tiene que crear una nueva cultura para no detener las labores. Como ejemplo, citó el sistema educativo que no está preparado para recibir a los alumnos en las aulas.

Salinas expresó que en otros países donde hay más frecuentemente ondas gélidas, las escuelas están equipadas para que los alumnos no pasen frío y en general los centros de trabajo no se detienen y con ello no se pierde dinero.

TE RECOMENDAMOS: Alertan por llegada de más frentes fríos a NL



"El gobierno no está preparado y no me refiero solamente a un tema de salud, creo que en el tema de salud todos los padres de familia y los que vivimos en Nuevo León hemos empezado a tomar conciencia, nos abrigamos, abrigamos a nuestros hijos, a nuestros abuelos, tratamos de vacunarnos aunque no haya campañas de vacunación por parte de la Secretaría de Salud.

"Sin embargo lo que me preocupa es la infraestructura de la ciudad, pareciera que con una pequeña helada los puentes se cierran, hoy tuvimos muchos puentes cerrados en toda la zona metropolitana de Monterrey, pareciera que las calles no están preparadas para tener capas de hielo, se generan accidentes, creo que tenemos que entender que el cambio climático llegó", indicó.

MILENIO Monterrey publicó que las bajas temperaturas registradas en los últimos meses se deben principalmente al fenómeno climático conocido como 'La Niña', que podría causar la llegada de más frentes fríos intensos a Nuevo León.

Según el jefe del Departamento de Meteorología de Multimedios y Milenio Televisión, Abimael Salas, existe la posibilidad de que en lo que resta de enero y el próximo mes de febrero haya descensos considerables en el termómetro, similares al de esta semana.

Gobierno no está preparado

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Marco González, declaró que el Gobierno no está preparado para enfrentar frentes fríos como el actual.

"Incluso espero que haya convocado el Comité de Contingencias Climatológicas que tiene el Gobierno del Estado, que siempre en las emergencias que ha habido, no los han convocado, dudo que los hayan convocado el día de ayer y vemos el resultado el día de hoy donde el área metropolitana está paralizada", dijo.