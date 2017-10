Estado se deslinda de presunto desvío de fondos

Monterrey

Tras el arresto de un líder del Partido del Trabajo (PT) en Aguascalientes por el caso de un presunto fraude por 100 millones de pesos que aporta el Gobierno de Nuevo León a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), el gobernador Jaime Rodríguez Calderón afirmó que este problema debe resolverlo la asociación Tierra y Libertad, que dirige Alberto Anaya y Guadalupe Rodríguez.

El Ejecutivo estatal expresó no tener mayor información al respecto, ya que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha pedido la intervención del Gobierno de Nuevo León.

“No tenemos conocimiento, la PGR no nos ha solicitado nuestra intervención o no nos ha llamado para este proceso.

“Yo no sé cuáles son las cuentas que la PGR haya bloqueado, y tampoco me quiero meter, no es un tema mío, nosotros nos meteremos cuando haya un problema entre el maestro y el niño, pero son temas que los tiene que resolver la organización Tierra y Libertad”, dijo.

Este lunes se informó que la PGR detuvo por un presunto fraude de 100 millones de pesos a Héctor Quiroz García, dirigente del PT de Aguascalientes, donde estaría supuestamente involucrado su líder nacional, Alberto Anaya, reelecto este fin de semana en el cargo.

El gobernador señaló que conoció de la detención del líder del PT, pero desconoció cuáles eran los motivos.

“Sé que lo detuvieron, no sé las razones, el tema de los Cendis es un problema de ellos, no del Estado”, refirió.