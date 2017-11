Fraude en vales de despensa afecta a miles de trabajadores

Guadalajara

Miles de servidores públicos han sido afectados por un presunto fraude con la empresa proveedora de vales de despensa Mega Vale, que derivó en que no recibieran esta dispersión por segunda quincena consecutiva. En Jalisco el problema alcanza a trabajadores del Ayuntamiento de Zapopan, de Guadalajara, del DIF y Comude Zapopan entre otras dependencias; pero incluye a empleados de otros estados, tanto de entidades municipales, estatales y federales, dado que la citada compañía opera a nivel nacional.



“En DIF Zapopan tenemos afectación, pero sé de manera escueta que también en el Ayuntamiento de Zapopan y en organismos como el Comude que tienen pactos con esta empresa… Sólo en DIF Zapopan estarían afectados todos los trabajadores de base, que son los que tienen la prestación de acuerdo al contrato colectivo. Serían alrededor de 680 personas más o menos”, resaltó Martha Elia Naranjo Sánchez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Sistema DIF Zapopan, en entrevista con MILENIO Jalisco.



La dirigente detalló que son dos las quincenas consecutivas de adeudo a los trabajadores de los organismos zapopanos –correspondientes al mes de octubre en curso-, situación que causó mayor incertidumbre y molestia entre los afectados pues en principio se les comentó que el origen de la falta de dispersión de los vales de despensa era “un problema en la plataforma”.



No fue así. La empresa no ha dado la cara a la institución y a través de medios de comunicación trascendió que Mega Vale fue intervenida por las autoridades al ser señalada de fraude. Uno que afectó al menos a 19 instituciones en todo el país. Además de los municipios de Zapopan y Guadalajara a empleados de la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Tecámac, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Tecnológica Fidel Velázquez, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el Fondo de Cultura Económica, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Servicio Postal Mexicano, entre otros.



Por lo que respecta a Zapopan y a su Sistema DIF, Naranjo Sánchez opinó que hay lentitud para dar una respuesta y que la parte oficial sólo les informó “que la Fiscalía les confiscó las cuentas porque se ve involucrada la empresa en presuntas cuestiones ilícitas de dinero”.



Eso no consuela al trabajador. “En este caso el área administrativa se ha visto un poco lenta para resolver la situación y evidentemente los que han sufrido son nuestros compañeros trabajadores que a la hora de ir a la tienda, ya con el carrito lleno de la despensa, les dicen que no pasa la tarjeta”, narró la entrevistada.



Añadió que “a pesar de no ser un problema generado por el Ayuntamiento es importante tratar de generar un poco de justicia laboral y social para los afectados”.



Por lo pronto, la página oficial de Mega Vale (https://www.megavale.mx) sigue operando y no tienen ningún aviso a los usuarios.

MC