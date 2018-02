En el olvido, iniciativa de regular a franeleros de León

León, Gto.

A más de medio año de que Sergio Contreras, regidor del Ayuntamiento de León presentó la iniciativa para regular a los franeleros de la ciudad, esta continúa sin ser analizada por los integrantes de la Comisión de Seguridad y Gobierno, misma a la que fue turnada la iniciativa el año pasado.

En entrevista, el edil del Partido Verde denunció que ha habido una total cerrazón del Ayuntamiento de León por analizar la iniciativa, con la que se busca al menos tener identificados a través de un padrón a los franeleros.

"Creo que es una muy buena propuesta. Creo que no hay voluntad por parte del Ayuntamiento de poder generar la revisión de este tema. No se ha hecho una mesa de trabajo, no se ha puesto metodología. Entonces esto es uno de los tantos temas, por los cuales mi sentir de un gobierno lento, de un gobierno desinteresado, de un gobierno que no tiene para presentar transformación", dijo.

Con la regularización de los franeleros de León, implicaría reformar el artículo 6 del reglamento municipal de Tránsito a fin de que se suscriba que: “Los vigilantes de vehículos en las vías públicas que voluntariamente se dedican a esta actividad, serán registrados sin costo en un padrón que llevará ésta dependencia, sin que esto implique relación laboral con el municipio, bajo el entendido que recibirán discrecionalmente de los usuarios de vehículos una bonificación por su labor"

Cabe destacar que el registro en este padrón se haría únicamente a personas mayores de 18 años de edad, y una vez registrados se les haría la entrega de una credencial que los identificará, misma que deberá contener una foto de la persona, número de registro y datos personales del cuidador, así como una casaca, con una leyenda que comunique que el pago es voluntario y que contenga una línea telefónica gratuita para denunciar abusos.