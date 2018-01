Habrá agua en Los Silos en esta administración: Uribe

Guadalajara

Las condiciones que prevalecen en el fraccionamiento Los Silos, municipio de Tlajomulco y que han acompañado a sus habitantes durante los ocho años desde que fue construido, cambiarán de manera radical en este 2018, al menos así lo asegura el alcalde, Alberto Uribe, que reconoce la carencia en el servicio del agua como el problema primordial en la zona y el cual, resolverá antes de concluir su administración.



Los Silos, visto desde el punto de vista del mandatario, es un "monumento que hicieron al desorden, un monumento a la impunidad, a lo que no se debe de hacer por ninguna circunstancia; sin lugar a dudas es el fraccionamiento con mayores preocupaciones y problemas en este momento", en el municipio, indicó el alcalde en entrevista para MILENIO RADIO.



Actualmente, el pozo que abastece, por decirlo de algún modo, a los Silos, tiene una capacidad de producción de 2.5 litros por segundo, cuando a consideración de expertos en el tema, se requiere alrededor de 80 litros por segundo para poder garantizar servicio sin tandeo, algo, que la gente que vive en este conjunto habitacional no conoce, pues desde 2010, han visto una reducción considerable en el servicio y pasaron de tener agua durante tres veces en un día, a solo una hora por jornada diaria.



El problema radica en que no existe agua suficiente en el subsuelo para dotar a este fraccionamiento, por lo que la solución a la que el presidente municipal ha recurrido es a comprar agua al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, con lo que podrán alcanzar una abasto de 100 litros por segundo y con esto terminar con los tandeos no solo de Los Silos, sino también del fraccionamiento Agaves, aunque hizo hincapié, en que cada gota que se consuma, tendrá que pagarla el particular que la utilice, aunque con un subsidio que les permitirá un bajo costo cuando el uso sea moderado, pues se instalarán medidores para tal efecto.



"Esta administración de la cual soy presidente voy a resolver de fondo el problema del agua de Silos", señaló Alberto Uribe, que agregó que no es el único proyecto en puerta para este desarrollo, "paralelamente tengo 10 millones de pesos que vaya que meter a Silos paralelamente un proyecto de alumbrado, así como un centro comunitario que será operado por el sistema DIF municipal.



Por otra parte, la recuperación de viviendas es una responsabilidad que recae sobre el Infonavit, institución que ha logrado recuperar cerca de 5 mil viviendas en todo el municipio, lo cual, a la par de la veda de vivienda y la reducción en la emisión de permisos municipales para construcción de fraccionamientos, "habrá menos oferta y continuará la demanda, de tal manera que vamos a poder empezar a colocar las casas vacías en el municipio", añadió el presidente municipal.

SRN