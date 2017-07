Alcaldes critican postura de transportistas; apoyan fotomultas

Monterrey

Ante el reclamo que lanzaron este miércoles los transportistas en contra de que se les apliquen fotomultas, alcaldes metropolitanos anunciaron el apoyo y respaldo a sus compañeros que sí implementan este tipo de infracciones.

Oscar Cantú, alcalde de Apodaca, criticó a los empresarios transportistas por no controlar a los choferes al conducir en vías públicas.

TE RECOMENDAMOS: Monterrey analizará fotomultas para carga pesada

Aunque descartó implementar las fotomultas, el presidente municipal sostuvo que en Apodaca se infracciona a 200 choferes al mes por ir conduciendo a exceso velocidad.

Además, reveló que en el municipio sucedió un accidente similar al que ocurrió en San Nicolás, donde un tráiler cayó de un puente por conducir a exceso de velocidad. Sin embargo, en Apodaca se derribaron dos postes de luz, dejando sin suministro de energía eléctrica a los vecinos durante dos semanas.

"Qué bueno que de ese accidente en San Nicolás el trailero no mató a ninguna persona, y ahí ningún empresario salió a dar la cara por el chofer, pero también hubo uno aquí en Apodaca en donde yo ni hablé porque en la conexión de Laredo a Santa Rosa tumbaron dos postes y estuvieron dos semanas sin luz mi gente de Cosmópolis.

"Ellos siempre se van a quejar porque les pega en el bolsillo, ¿por qué no controlan a sus chóferes como nosotros controlamos a los que trabajan con nosotros?", cuestionó el alcalde.

Por su parte, Mauricio Fernández declaró que por ser San Pedro un municipio del interior, no tienen tanto problema con el transporte de carga pesada.

Sin embargo, resaltó que por solidaridad con sus homólogos apoyaría cualquier medida para evitar accidentes viales.

"No es mi tema esto del transporte de carga pesada, San Pedro no ha participado por ser un municipio interior, de hecho cuando se hizo el Reglamento Homologado de Tránsito yo siempre he manifestado que San Pedro lo iba firmar para estar de acuerdo.

"Lo que se haga metropolitano nos sumaremos por el espíritu de apoyar a AMA, pero te digo, no son temas que yo esté impulsando y manejando, en lo que concuerden la mayoría de AMA yo me sumaré con mucho gusto", insistió.

PZVB