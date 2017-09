Improcedentes las fotomultas, asegura Ciudadanos Unidos

Toluca

El representante del movimiento Ciudadanos Unidos, Arturo Merodio, señaló que las fotomultas fueron declaradas anticonstitucionales en el Estado de México por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Estado de México así que poner el decreto en la Gaceta Oficial de que operen nuevamente es improcedente jurídicamente. El grupo de ciudadanos le hizo frente a este sistema cuando fue implementado el año pasado y en caso de que lo impongan, indicó que realizarán movilizaciones otra vez.

En 2016 fue ganado un amparo ante la SCJN en contra de la aplicación de las fotomultas debido a que violaban los artículos 14 y 16 de la Constitución y porque no permitían derecho de audiencia a los sancionados. "Así que bajo ese principio estipulen lo que estipulen en la Gaceta Oficial, hagan lo que hagan, están perdidos porque ante la corte procede el amparo y pierden el tiempo en sancionar", explicó.

"Esperaron a que pasaran las elecciones y entrara la nueva administración para que Eruviel Ávila Villegas aventara su nueva publicación". Se trató de una estrategia, mencionó, para deslindarse de la responsabilidad del gobierno anterior. Por ahora esperarán a ver cómo procede y con base en ello llevarán a cabo acciones para contrarrestar las faltas a los derechos de la ciudadanía en caso de que se valgan de otros recursos para no respetarlos, señaló.

Antes de que el ex gobernador del Estado de México, dejara el cargo llevó a cabo una modificación al reglamento de Tránsito Estatal para multar a quienes rebasen la velocidad permitida en vialidades y a quienes no respeten los límites de velocidad con castigos económicos de hasta mil 132 pesos no sólo en las vías rápidas sino también en los alrededores de instituciones educativas, iglesias, dependencias y otros lugares donde existen reuniones.

La publicación está siendo revisada de manera minuciosa por Ciudadanos Unidos y una vez que ello suceda mandarán un escrito al nuevo secretario de Gobierno para solicitar una audiencia a fin de que les explique sobre el tema.

En caso de no ser escuchados, declaró, empezarán otra vez con reuniones para que por consenso tomen las determinaciones necesarias entre la sociedad civil, "misma que ha demostrado que organizada puede evitar injusticias".

Expresó que no se oponen a un sistema regulatorio de velocidad, pero su preocupación es que abusen como supuestamente lo hicieron cuando las pusieron en marcha debido a las irregularidades que cometieron como multar a un automóvil que iba sobre una grúa, multas a un vehículo que había sido reportado por robo, así como siete más para una unidad en un mismo intervalo, razones por las que no aceptan las fotomultas.

