Juez federal suspende multas de fotoinfracciones

Guadalajara

El Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo otorgó suspensiones judiciales a favor de dos automovilistas que demandaron la violación de sus derechos al ser multados por exceso de velocidad con detector electrónico, en el programa conocido como "fotomultas".



Los casos fueron gestionados por Fuerza en Movimiento, una asociación civil que se opone al modelo por su fragilidad jurídica y su prioridad meramente recaudatoria, y fueron dados a conocer esta mañana por el presidente de la misma, Fabián Montes Sánchez.



En total se presentaron ocho juicios de amparo.

TE RECOMENDAMOS: Proponen ANP en el cerro de El Tepopote

El vocero de Fuerza en Movimiento, explicó que se logró argumentar exitosamente ante el juez que un particular, en alusión a la empresa Autotraffic, no está facultado para realizar actos propios de la autoridad, como es levantar infracciones, y que además, "no hay rangos mínimos y máximos de las multas, lo que viola la ley".



Las suspensiones obtenidas constituyen "un gran avance en la defensa de los derechos de los ciudadanos, frente a una autoridad que sólo busca recaudación y que impacta directamente en la economía familiar", puntualizó.



Se buscará generar suficientes resoluciones y culminar los juicios para sentar una sólida base jurídica que prevenga a futuro este tipo de excesos, puntualizó.

SRN