Trabaja SC en aspectos de seguridad que maneja INEGI

Santa Catarina

Ante el alza de la percepción de inseguridad en la entidad, de acuerdo a cifras del INEGI, el alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo, declaró que desde el inicio de su gestión trabajan en aspectos que maneja esta encuesta, como son fortalecer la seguridad en cajeros automáticos y en las unidades del transporte urbano.

El munícipe comentó que de manera adicional, trabajan en coordinación con la autoridad estatal para otros aspectos de combate a la inseguridad.

"Estamos haciendo la coordinación, pero si tú ves en esa encuesta va focalizada a los programas que nosotros estamos trabajando; decía ahí lo de los cajeros, nosotros tenemos el programa Cajero Seguro, donde hacemos operativos, viene también lo del transporte público, nosotros tenemos el programa Pasajero Seguro, las directrices que vienen ahí coinciden con lo que nosotros estamos fortaleciendo y estamos trabajando en operativos con Fuerza Civil en casas abandonadas.

"En las situaciones que hacemos con la Policía Federal, las coordinaciones las estamos haciendo en Santa Catarina y esos puntos que señala la encuesta nosotros los hemos estado trabajando desde el inicio de la administración de manera permanente en esos rubros", declaró.

Reiteró que es necesario que continúe la coordinación entre diferentes autoridades, y se refirió también a que las empresas que manejan tiendas de conveniencia también aporten a la seguridad, y que además, cuando sufran de un asalto, que pongan la denuncia correspondiente, ya que ni eso hacen.

"Primeramente es estar coordinados con nosotros, hay ocasiones en que ellos dicen que es de la tienda para adentro (su responsabilidad) y no, no es su responsabilidad, es responsabilidad de todos la seguridad, qué es lo que también les decimos, que presenten las denuncias correspondientes, porque por un six de cerveza no se presenta una denuncia y hace que una persona pueda salir y la detienen equis cantidad de veces y esa persona sale libre, le estamos apostando a trabajar en conjunto, a la coordinación", comentó.