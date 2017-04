Niegan permiso a 4 food trucks en Torreón

Torreón, Coahuila

La dirección de Inspección y Verificación de Torreón informó que de 12 invitaciones a food trucks que se enviaron para obtener el permiso de funcionamiento especial, cuatro recibieron apercibimiento por no acercarse a Desarrollo Económico, para la realización de sus trámites correspondientes por tanto, debieron suspender sus actividades.

En 2015 los food trucks que se encontraban operando en el municipio de Torreón, iniciaron la reglamentación.





"Son cuatro negocios que no atendieron la exigencia de regularizarse al tramitar sus permisos de funcionamiento especial. Fueron apercibidos de manera que no pueden seguirse instalando mientras no se subsane la omisión. En el caso de que no acaten las disposiciones podrán ser retirados a la fuerza", señaló Luis Morales.

El resto de los propietarios se acercó con la autoridad y se están programando sus dictámenes en una sola visita por parte de un inspector multifuncional que está capacitado en áreas como Protección Civil, Salud, Ecología, Alcoholes y Mercantil.

Los puntos en los que frecuentemente se instala la comida movil es en calle Degollado frente al número 24 en el centro de la ciudad, en la avenida Matamoros frente al número 65 en la colonia Centro, calle Degollado a la altura del número 42 y en la avenida Matamoros frente al número 71, también en la colonia Centro.

En 2015 los food trucks que se encontraban operando en el municipio de Torreón, iniciaron la reglamentación.

En Cabildo se aprobó por mayoría entre las disposiciones que deben cumplir es la autorización vecinal, se reduce a cinco puntos de punto de venta, además se deberán ubicar a más de 30 metros de un restaurante, caso contrario la anuencia, además de dictámenes de protección civil y salud para garantizar la seguridad de los comensales.





dcr