Tardan recursos de Fonden hasta tres años en llegar

Tampico

Los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para la zona sur, tras la declaratoria de emergencia a los municipios de Tamaulipas por las inundaciones de noviembre 2016, siguen sin llegar a la zona, y es que apenas se han recibido recursos correspondientes a eventos de 2014 y 2015 indicó el director estatal de Protección Civil, Pedro Granados.

A casi un año de las lluvias atípicas registradas el 3 de noviembre del 2016, las cuales ocasionaron inundaciones en la zona sur del estado, el recurso prometido por la Secretaría de Gobernación (Segob), no ha aterrizado, y se prevé sea hasta el próximo año cuando se logre a acceder a dicho fondo.

"No ha llegado el recurso del Fonden, nada más llegaron los apoyos en especie, despensas, colchonetas, todo eso llegó en su tiempo y se repartió a las familias afectadas, pero la solicitud de recursos para obras y eso, no han resuelto.

Nosotros entregamos lo que se nos solicitó, pero no han gestionado allá en el fideicomiso del Fonden en Hacienda", explicó.

Refirió que los recursos pertenecientes al Fondo de Desastres Naturales van retrasados, pues en fechas recientes se han recibido recursos del 2014 y 2015.

"Ahorita han mandado algunas cuestiones aquí a Tamaulipas, de eventos de 2014 y 2015, van muy desfasados, apenas nos están llegando del 2015, todavía del 2016 no nos ha llegado nada, a lo mejor vamos a brincar el año para poder recibir lo del Fonden de noviembre del año pasado", expuso.

Por su parte, la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, señaló que el municipio no ha recibido recurso por parte del Fonden, que los apoyos que otorgaron a las familias afectadas por las inundaciones, fueron despensas y colchonetas por parte de la Secretaría de Bienestar Social estatal y municipal, así como electrodomésticos que fueron donados por empresas y colchones que compró el muncipio.

"No hemos recibido apoyos del Fonden, nosotros el apoyo que recibimos fueron las colchonetas y las despensas que se repartieron por parte de la misma Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado, en coordinación con Bienestar Social del municipio, nosotros, gobierno municipal compramos 200 colchones, algunos aparatos electrodomésticos que fueron donados por algunas empresas, pero no hemos recibido recursos del Fonden", explicó.

Peraza Guerra, dijo que los recursos que solicitaron en su mayoría son para arreglar las vialidades que se vieron afectadas durante las lluvias del 3 de noviembre de 2016, por lo que actualmente, varias calles se encuentran en mal estado, ya que el municipio no ha podido solventar en su totalidad los trabajos, por lo que esperan que el apoyo del Fonden aterrice lo más pronto posible.

"Nosotros proporcionamos toda la información que nos pidieron, de donde habíamos tenido más problemática, pero a la fecha no hemos recibido nada, no nos han dicho nada, en qué proceso van, ni nada. Era apoyo para las vialidades que se vieron afectadas, nosotros tenemos varias que no hemos podido arreglar como hubiésemos querido, por la cuestión del recurso", concluyó.





JERR