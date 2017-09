Voces regias acompañarán festejo del Ballet de Amalia Hernández

Monterrey

Se trata de la primera ocasión en que el ballet se presente en un escenario con canto, presentando seis canciones reconocidas en la música popular mexicana las cuales se intercalarán con la participación del ballet.

En entrevista, la soprano Sara de Luna y el tenor Héctor Gamaliel consideraron un privilegio poder presentarse ante una compañía tradicional de México, como es grupo dancístico fundado por Amalia Hernández, en 1952.

“Para nosotros es un honor estar con un ballet tan legendario y reconocido a nivel nacional e internacional. Y cantar música mexicana junto con ellos es una experiencia que vamos a disfrutar”, reconoce Héctor Gamaliel.

El espectáculo para la inauguración del Santa Lucía ofrecerá un recorrido por las danzas de México, los cuales se alternarán con canciones como “La Bikina” y algunas otras representativas de la música popular.

“La música mexicana es difícil de cantar, no es un género fácil. Me gusta mucho y la verdad me da mucho gusto que nos hayan invitado, he visto al ballet desde que era niña y nunca pensé que fuera a cantar a su lado”, menciona la soprano Sara de Luna.

El Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández inaugurará las actividades del FISL el miércoles 20 de septiembre, a las 20:00 en la Explanada de los Héroes y sin costo de ingreso.

Su función en Monterrey forma parte del programa de actividades conmemorativas por el centenario del natalicio de Amalia Hernández, bailarina y coreógrafa siendo pionera del ballet folclórico en México.

Presentarán ópera infantil

Sara de Luna y Héctor Gamaliel participarán en el montaje Bastián y Bastiana, quien junto a Charles Oppenheim (interpretando a “Colás), siendo una adaptación de una de las primeras óperas compuestas por Mozart.

Se trata de una adaptación del montaje para un público familiar, en el cual participa un narrador que además de ir llevando la trama de la ópera se va contando un poco de la vida de Mozart.

En escena estarán los tres protagonistas con Sara de Luna como “Bastiana” y Héctor Gamaliel interpretando a “Bastián”, junto a “Colás”, además de contar con la presencia de bailarines y el narrador.

“Se trata de una historia de amor entre Bastián y Bastiana pero que también pelean y terminan odiándose, pero es gracias al papel de Colás es que ellos vuelven a estar juntos”, relata Héctor Gamaliel a grandes rasgos la historia.

Para esta adaptación se creó un ambiente de comedia, con el cual se busca atraer la atención del público que se dé cita a la obra. El equipo está conformado por Roberto Flores como director musical y con la dirección de escena de César Piña.

La ópera Bastián y Bastiana, está programada para el primero de octubre en el foro de la Explanada de los Héroes, con funciones a las 17:00 y 19:00, sin costo para el público.